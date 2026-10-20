Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Drive – Cuori in pista, il romance che porta sullo schermo l’universo delle corse automobilistiche. Il film arriverà in streaming il 28 ottobre 2026, con la regia di Sergej Moya e i ruoli principali affidati a Lisa-Marie Koroll e Amin Baahmed.

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Una meccanica e un pilota sotto i riflettori

Il trailer, uscito il 19 ottobre, presenta Sarah Jenkins, interpretata da Lisa-Marie Koroll, e Dante Annunziata, a cui dà volto Amin Baahmed. Lei lavora come meccanica nel settore automobilistico e coltiva il sogno di mettersi finalmente al volante; lui è una star delle corse la cui reputazione viene messa continuamente alla prova dagli scandali che lo circondano.

Quando i loro interessi si incrociano, Sarah e Dante scelgono di simulare un fidanzamento. Per lui si tratta di ricostruire un’immagine pubblica compromessa, per lei di avvicinarsi all’occasione professionale che aspetta da tempo. La storia si muove tra ambizione, rivalità e attrazione, e la relazione nata per convenienza diventa sempre più difficile da controllare.

Il film riprende due meccanismi amati dalla narrativa romantica contemporanea. C’è la dinamica enemies-to-lovers, in cui due persone inizialmente in conflitto finiscono per avvicinarsi, e c’è il fake dating, la relazione simulata che rischia di trasformarsi in un sentimento autentico. L’ambientazione agonistica aggiunge la pressione mediatica e la difficoltà di costruirsi una carriera, mentre la vicenda di Sarah porta al centro il riconoscimento del talento femminile in un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini. A complicare tutto c’è una verità scomoda, capace di compromettere la carriera del pilota e l’opportunità desiderata dalla protagonista.

Dal romanzo di Tamara Lush al film per il pubblico globale

Drive – Cuori in pista nasce da Drive, il romanzo di Tamara Lush diventato popolare su Wattpad. Il titolo internazionale del film è Drive – The Pretenders e la produzione è in lingua tedesca. L’opera sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo: una storia nata dalla narrativa online e adattata per il pubblico locale arriva così lo stesso giorno all’intera platea internazionale della piattaforma.

Accanto a Lisa-Marie Koroll e Amin Baahmed, il cast comprende Gustav Schmidt, Mišel Matičević, Lucie Heinze, Frederic Linkemann, Inka Friedrich, Jeanette Hain, Philippe Brenninkmeyer e Leslie Malton. Nel film compaiono anche Steven Gatjen e Pati Valpati. La sceneggiatura è firmata da Chris Silber e Malina Nwabuonwor, mentre la produzione è curata da Bavaria Fiction in collaborazione con Amazon MGM Studios Germany.

Koroll, che qui interpreta Sarah, è nota al pubblico tedesco per la serie cinematografica Bibi & Tina, dove ha vestito i panni di Tina Martin in quattro film. Baahmed, nei panni di Dante, è già apparso nella commedia tedesca Kundschafter des Friedens 2.

Il debutto del film sarà accompagnato anche dall’edizione italiana del romanzo originale. Drive. Cuori in pista di Tamara Lush sarà pubblicato da Newton Compton Editori il 21 ottobre 2026, una settimana prima dell’arrivo su Prime Video. Il libro segue Savannah Jenkins, detta Savvy, e il pilota Dante Annunziata, approfondendo le tensioni sentimentali e professionali del loro rapporto; l’adattamento introduce alcune variazioni, a partire dal nome con cui viene presentata la protagonista cinematografica, Sarah Jenkins. L’edizione conta 320 pagine, sarà disponibile in due formati e i preorder sono già aperti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI