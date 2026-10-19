The Trauma Code: Heroes on Call si prepara a tornare in sala operatoria. Netflix ha confermato il doppio rinnovo della serie coreana: le stagioni 2 e 3 sono già entrate in produzione, con il nucleo principale del cast originale pronto a rimettersi in camice. Al centro resta il genio della chirurgia Baek Kang-hyuk, interpretato da Ju Ji-hoon.

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Un doppio rinnovo già in cantiere

Le riprese delle nuove stagioni sono partite, e con loro torna buona parte dei volti che hanno reso popolare la serie: accanto a Ju Ji-hoon ritroviamo Choo Young-woo, Yoon Kyung-ho e Jeong Jae-kwang. Nel gruppo entrano anche nuovi interpreti, selezionati attraverso un percorso di audizioni particolarmente severo. Tra questi c’è Jeong Ye-in, ex membro del gruppo Lovelyz, che vestirà i panni dell’infermiera veterana Cheon Jang-mi.

La regia resta affidata a Lee Do-yun, che tornerà anche alla scrittura: la seconda stagione porta la sua firma, mentre sulla terza si affiancherà il giovane sceneggiatore Tomas, con l’obiettivo di dare nuova energia al racconto. La produzione è curata da Studio N e Mays Entertainment, e la storia nasce dal webtoon Trauma Center: Golden Hour.

Volti noti e nuove reclute

Ju Ji-hoon torna nei panni di Baek Kang-hyuk, il chirurgo geniale che guida la squadra attraverso emergenze sempre più complesse. Al suo fianco c’è di nuovo Yang Jae-won, il protetto interpretato da Choo Young-woo. Yoon Kyung-ho è Han Yu-rim, un tempo contrario a Kang-hyuk e ora suo partner di fiducia, oltre che responsabile della pianificazione e del coordinamento presso l’Hankuk National University Hospital. Jeong Jae-kwang interpreta l’anestesista Park Gyeong-won.

Nel cast non ci sarà Oh Ha-young, che ha scelto di lasciare volontariamente il progetto dopo la controversia legata alle presunte simpatie filo-giapponesi del bisnonno. Proprio questa uscita ha aperto la strada all’ingresso di Jeong Ye-in, chiamata a dare volto a Cheon Jang-mi.

Tra crisi e golden hour

La seconda stagione seguirà Baek Kang-hyuk e la Severe Trauma Team mentre corrono contro il tempo per superare i blocchi del sistema e proteggere la golden hour dei pazienti in lotta per la vita, tra disastri ancora più grandi e crisi imprevedibili che chiederanno alla squadra di tenere insieme competenza e rapidità.

Il successo della prima stagione è stato notevole: la serie è entrata nella Top 10 di 63 Paesi e ha conquistato la vetta in 18. Nella settimana dal 20 al 26 gennaio 2025 ha totalizzato 4,7 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al terzo posto nella classifica globale di Netflix tra le serie non in lingua inglese. Le date di uscita delle nuove stagioni non sono ancora state comunicate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI