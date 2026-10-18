Nessuno lascia la pista, e in testa ci finisce Ornella Muti. La terza puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai1 sabato 17 ottobre con la conduzione di Milly Carlucci, premia il paso doble della concorrente e tiene al completo il gruppo dei ballerini in gara.

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Il paso doble che ha convinto tutti

A portarsi a casa il verdetto della serata è stata la prova di Ornella Muti e Simone Di Pasquale, con precisione nelle sequenze, presenza scenica e un’intesa che ha retto l’intera esibizione. Ai giudici è sembrato molto più di un passo di inizio percorso, tanto da far parlare di un livello da finale. Ivan Zazzaroni si è limitato a una parola, mentre Alberto Matano ha raccontato di essere stato catturato da quel che si è creato sul parquet.

«Fantastica». «Rapito con qualcosa di magnetico che si è creato qui».

Il riconoscimento si traduce nei 30 punti del tesoretto messi a disposizione da Simona Ventura, che si aggiungono ai voti della giuria.

La classifica e le coppie ancora in gara

Dopo tre serate la competizione non ha ancora perso nessuno: non c’è stata alcuna eliminazione nemmeno il 17 ottobre, e il ballottaggio si è chiuso senza esclusi. Ecco come si sono sistemate le coppie considerando soltanto i punti della giuria e i bonus, senza il televoto del pubblico:

Ornella Muti (+30 punti dal tesoretto di Simona Ventura) Andy Díaz (+30 punti dal tesoretto di Francesca Fialdini) Alberto Ravagnani (+30 punti dal tesoretto) Monica Guerritore (+20 punti per la vittoria della seconda puntata) Aurora Ramazzotti Manuela Moreno Noemi Bocchi Alessandro Matri Eugenio Finardi Jimmy Ghione Riccardo Rossi e Anna Safroncik, pari merito Massimo Ghini

Il podio si chiude con Andy Díaz al secondo posto e Alberto Ravagnani al terzo, entrambi sostenuti dai punti arrivati dal tesoretto.

Le facce nuove tra giuria, tesoretto e pista

Accanto a Milly Carlucci la giuria cambia volto. Restano Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre entrano Alberto Matano e Barbara D’Urso. A gestire il tesoretto, quest’anno, sono Simona Ventura e Francesca Fialdini.

La serata ha previsto anche due incursioni fuori concorso: Rosanna Lambertucci ed Emma Coriandoli hanno ballato per una notte, misurandosi in una sfida extra che non incide sulla classifica delle coppie in gara.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI