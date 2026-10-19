Dal 19 novembre Netflix mette online The Altruists, miniserie in otto episodi dedicata a Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. Julia Garner e Anthony Boyle interpretano i due fondatori al centro dello scandalo FTX.

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Julia Garner e Anthony Boyle guidano il cast

Il debutto è fissato per il 19 novembre. La miniserie racconta l’ascesa e la caduta di due giovani ambiziosi che hanno provato a ripensare la finanza globale, con Anthony Boyle nei panni di Bankman-Fried e Julia Garner in quelli di Ellison. Il cast comprende anche Alex Lawther nel ruolo di Sam Trabucco, Karan Soni in quelli di Nishad Singh, Naomi Okada come Claire Watanabe, Madison Hu come Constance Wang, Matt Rife come Ryan Salame ed Eugene Young come Gary Wang. Otto episodi seguono una vicenda che ha segnato il mondo delle criptovalute e che arriva ora sul piccolo schermo con un cast corale.

La trama, dall’altruismo efficace alla frode

Al centro della serie c’è il crollo di FTX e della società di trading collegata Alameda Research. Bankman-Fried ed Ellison condividevano la filosofia dell’altruismo efficace: accumulare ricchezze per donarle e cambiare il mondo. Quel progetto si è trasformato in uno dei maggiori scandali finanziari dell’era contemporanea, con l’accusa di aver sottratto otto miliardi di dollari. La miniserie segue anche il rapporto amoroso, professionale e ideologico tra i due protagonisti, raccontati come una versione della Silicon Valley di Bonnie e Clyde, capaci di convincersi a vicenda che le loro intenzioni potessero giustificare scelte sempre più rischiose. Dietro la storia c’è anche il meccanismo della frode: fondi dei clienti depositati su FTX sarebbero stati indirizzati di nascosto verso Alameda Research per coprire perdite, rimborsare creditori e finanziare investimenti, prestiti personali e contributi politici.

Dietro le quinte e l’approccio della serie

La miniserie è co-creata e affidata alla guida di Graham Moore e Jacqueline Hoyt. Moore, vincitore del Premio Oscar, ha spiegato che Sam e Caroline, partendo dalle migliori intenzioni, si sono convinti a vicenda a compiere una serie di gravi crimini. Il racconto prende le mosse dall’ampio lavoro giornalistico di Kevin T. Dugan e Jen Wieczner. L’approccio scelto punta a mostrare i due protagonisti come giovani idealisti prima che come protagonisti di uno scandalo, seguendo il percorso che li ha portati a credere di poter riscrivere le regole del sistema finanziario.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI