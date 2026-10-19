Netflix ha diffuso il trailer completo di Steps, l’animazione in arrivo sulla piattaforma il 20 novembre, che racconta Cenerentola da un punto di vista diverso. Dietro il progetto c’è Amy Pohler, con la regia di Alyce Tzue e John Ripa.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il trailer e l’arrivo su Netflix

Dopo il teaser della scorsa estate, il trailer ufficiale mostra un film vivace, che punta a ribaltare la fiaba classica. La storia prende le mosse da Lilith, la sorellastra che di solito resta nel ruolo della cattiva. Quando per un incidente trasforma Margot, l’altra sorellastra, in una rana, il regno finisce sotto l’influenza di una ragazza malvagia, e le due sorellastre ancora umane, con la piccola rana al seguito, devono allearsi con un troll per salvare il regno e riportare la fiaba alla sua giusta fine. Il messaggio è che anche i cosiddetti cattivi meritano un happy ending: una lettura revisionista che, stando alle immagini, promette divertimento e rende il personaggio più umano. John Ripa, alla regia con Alyce Tzue, ha raccontato l’obiettivo del film:

“Il nostro obiettivo era rompere gli schemi della fiaba rendendo ogni personaggio tridimensionale e degno di un lieto fine”.

Ha aggiunto che la storia parla di due sorelle molto diverse, che scoprono di assomigliarsi più di quanto pensino.

Voci e personaggi

Nel cast vocale originale Amanda Seyfried è Cenerentola, Stephanie Hsu dà voce a Margot e Bette Midler è la Fata Madrina. Ali Wong interpreta Lilith, mentre Daniel Radcliffe presta la voce al Principe e Peter Dinklage a Roderick, descritto come un pericoloso man-nanny. Young Mazino è Gef, il troll, Nikki Glaser è Priscilla e Damian Priest è Cracktor; completano il cast LaNisa Renee Frederick e Jordyn Weitz.

Produzione, musica e dettagli

Steps nasce da un’idea di Riki Lindhome e Kate Micucci, il duo comico Garfunkel and Oates, ed è il primo film d’animazione realizzato interamente in-house da Netflix Animation Studios, con il lavoro svolto negli studi di Los Angeles, Sydney e Vancouver. Le musiche sono di Kris Bowers, e la colonna sonora include Someone to Hold, scritta e interpretata da Jennie dei BLACKPINK, oltre a brani di Amanda Seyfried, Rose Gray ed Emei. Il film presenta inoltre quattro canzoni originali di Justin Tranter, coautore di Good Luck, Babe! di Chappell Roan. La classificazione è PG, con indicazioni per azione, temi, umorismo volgare e qualche accenno suggestivo, e la durata è di 102 minuti. Il 13 novembre 2026 potrebbe inoltre arrivare in alcune sale, prima del debutto su Netflix del 20 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI