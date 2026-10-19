Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2026, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli scendono in pista subito dopo Alessandro Matri e Giada Lini. La coppia si ritrova al centro di un confronto teso con Barbara D’Urso sul tema del passato da sacerdote di lui, mentre porta a casa 42 punti dalla giuria.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il quickstep e lo sfogo prima della pista

Il ballo scelto è un quickstep, premiato per i progressi tecnici. Prima di esibirsi, Ravagnani si sfoga nella clip introduttiva. A dargli fastidio sono state le allusioni e le domande della puntata precedente, soprattutto quelle sul rapporto con il corpo di una donna mentre balla. Chiarisce poi che al centro deve restare la prova, non il modo in cui lui vive il contatto con la partner.

“Il punto è il ballo, non il rapporto con il corpo di donna di Erica. Lei è fantastica perché non mi vede come un prete”

Pesa anche il timore di restare identificato con il seminario lasciato, come se il suo passato di sacerdote dovesse spiegare ogni cosa. Racconta di essere disponibile a parlare della propria storia, ma non a ricevere indicazioni su cosa provare o su quale comportamento tenere. Ammette che andando avanti il disagio aumenta, e si chiede se per convincere gli altri debba cambiare del tutto o addirittura sparire dalla scena pubblica.

Il botta e risposta con Barbara D’Urso

Dopo l’esibizione, D’Urso interviene dicendo che la strada scelta da Ravagnani merita rispetto; ciò che da credente non riesce a seguire è la velocità con cui l’ha imboccata. Lui risponde che dalla decisione sono passati otto mesi e che i tempi di un cambiamento personale hanno a che vedere con l’interiorità.

“Tu continui a parlare del tuo percorso ed è rispettabilissimo, io non ho nessuna intenzione di giudicare ma non comprendo come puoi tu non comprendere che io da credente faccio fatica a capire il tuo percorso così veloce.”

La discussione si accende sulla parola “ipocrita”: D’Urso chiede se Ravagnani si considerasse tale anche quando celebrava la messa. Lui reagisce con irritazione: sostiene che si stia spostando il tema e che venga messa in dubbio la buona fede delle sue scelte. D’Urso replica che partecipare al programma comporta anche raccontarsi.

“Se qualcuno mette il dito nella tua vita ci devi stare, altrimenti non venivi a Ballando con le stelle.”

Ravagnani precisa di voler raccontare la propria esperienza come una scelta di libertà e cambiamento, senza dover difendere ogni volta la sincerità delle proprie decisioni. Interviene anche Alberto Matano, che lo invita a trovare serenità rispetto al passato e alla nuova fase della sua vita.

42 punti, tesoretto e terzo posto

La tensione non rovina la prova: Ravagnani e Martinelli ricevono 42 punti dalla giuria. Al punteggio si aggiungono i 30 del tesoretto di Rossella Erra, per un totale di 72 che vale il terzo posto nella serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI