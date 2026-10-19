Nella Casa del Grande Fratello Vip la notte appena trascorsa ha avuto per protagonisti Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, sempre più vicini: hanno dormito nello stesso letto e a un certo punto si sono nascosti sotto la coperta. Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste.

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Una notte sotto la coperta

Il triangolo che tiene banco da settimane è formato da Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia. La concorrente ha deciso di chiudere con Ciaccia e si è avvicinata sempre di più a Roncaccia, con cui negli ultimi giorni ha moltiplicato i momenti di intimità. Nelle immagini che circolano, i due cominciano a parlare a bassa voce con la testa fuori dalla coperta, poi, con i visi a pochi centimetri, si coprono, con ogni probabilità per non farsi inquadrare dalle telecamere. Dai rumori captati durante la notte sembra esserci stato anche un bacio, e nei giorni scorsi, con la complicità degli autori, i due avevano già dato vita a un bacio di scena. Poche ore prima c’erano stati coccole e abbracci lunghi a letto, ripresi senza un attimo di pausa. I fan li hanno ribattezzati gli AlePier.

La risposta di Gian Marco Ciaccia

Su X, Ciaccia ha replicato a un utente che, ironicamente, lo aveva definito profetico per aver ipotizzato che Piera «portava in grembo un Roncaccino»:

Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello.

Al sarcasmo si è aggiunta una dichiarazione rilasciata in un’intervista: «Mi dispiace per lei». Parole che lasciano intendere l’amarezza per come si è chiusa la storia con Piera e per la rapidità con cui lei si è avvicinata a Roncaccia.

Il racconto sull’agenzia e la mobilitazione dei fan

Nel suo racconto, Ciaccia ha anche riferito che l’agenzia di Piera le avrebbe suggerito di non rendere pubblico il fidanzamento prima di entrare nella Casa, un’indicazione legata soprattutto alla gestione dell’immagine della concorrente. Intanto il fandom delle AlePier, le fan che sperano nella nascita di un amore tra Piera e Roncaccia, ha organizzato il sorvolo della Casa con alcuni aerei per sostenere la coppia. Ciaccia, da parte sua, ha pubblicato gli screenshot di una chat Telegram in cui la capoship invita i fan a insultarlo sui social.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI