Anya Taylor-Joy torna a lavorare per Netflix. Le prime foto dal set londinese di How to Kill Your Family la ritraggono nei panni di Grace Bernard, protagonista di una vendetta familiare raccontata con toni da commedia nera.

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Le prime immagini dal set londinese

Le riprese sono iniziate a metà ottobre a Londra. Gli scatti diffusi in rete mostrano l’attrice mentre trascina una valigia crema e marrone verso una porta georgiana nera, vestita con un trench cammello lungo, una t-shirt bianca, una minigonna nera, calzini azzurri e mocassini lucidi. Sulla valigia compaiono etichette che indicano un tragitto da Málaga a Gatwick, dettaglio coerente con il rientro a Londra dopo una vacanza della famiglia a Marbella: un indizio che anticipa anche una tappa spagnola delle riprese.

Una vendetta in otto episodi

La serie adatta il romanzo di Bella Mackie uscito nel 2021, arrivato in Italia con il titolo Come uccidere la tua famiglia, e sarà composta da otto episodi da circa un’ora ciascuno. Grace Bernard è la figlia illegittima di Simon Artemis, un miliardario potente e senza scrupoli che ha abbandonato lei e sua madre. Cresciuta lontano dai privilegi del padre, decide di eliminare uno per uno i membri della famiglia Artemis, riservando a lui l’ultimo colpo: un racconto che unisce thriller e satira delle disuguaglianze sociali attorno a una protagonista cinica e imprevedibile.

Cast e produzione

Accanto a Taylor-Joy, Clive Owen interpreterà Simon Artemis. Nel cast figurano anche Orlando Norman e David Shields. Emma Moran, già autrice di Extraordinary, ha creato e scritto la serie ed è lead writer e produttrice esecutiva, mentre la regia è affidata a Josephine Bornebusch, nota per Baby Reindeer e Slow Horses, e a Tom Kingsley, regista di Ghosts e This Is Going to Hurt. Taylor-Joy è produttrice esecutiva tramite LadyKiller Productions, affiancata da Sid Gentle Films, la società dietro Killing Eve. La scrittrice Bella Mackie ha spiegato di ritenere l’attrice particolarmente adatta a Grace, colpita dalla profondità con cui ne ha compreso il personaggio. Le riprese dovrebbero chiudersi a metà febbraio 2027 e Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI