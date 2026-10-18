Da domani, lunedì 19 ottobre, L’Eredità torna nel preserale di Rai 1 intorno alle 18.40, quando Marco Liorni riaccende il quiz che da venticinque edizioni accompagna la cena degli italiani. Ad attendere il pubblico ci sono un gioco inedito, un premio da 25mila euro e due professoresse nuove.

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La staffetta con Reazione a catena e la quarta stagione di Liorni

Il game show riprende il posto che era stato di Reazione a catena, condotto da Pino Insegno: una staffetta che il pubblico del preserale conosce bene, ma che questa volta porta con sé un traguardo importante. L’Eredità festeggia le 25 edizioni e resta il quiz in onda con continuità da più tempo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, davanti a storici come Ok, il prezzo è giusto e La Ruota della Fortuna.

Per Liorni si tratta della quarta annata consecutiva al timone, dopo aver raccolto il testimone da Flavio Insinna. Il rapporto con chi lo segue ogni sera è ormai rodato, e lo scorso 11 marzo il programma ha tagliato il traguardo delle 500 puntate. Prodotto da Rai con Banijay Italia, il nuovo appuntamento arriva dopo una stagione tradizionale chiusa con una media di circa 4,49 milioni di telespettatori e il 27,4% di share, e dopo la versione estiva che aveva rimesso mano al meccanismo con buoni risultati.

“Sbagliando s’impara”, la prova che apre la puntata

Il debutto della nuova edizione è affidato a un gioco inedito, che porta il nome di “Sbagliando s’impara”. Il conduttore sottopone ai concorrenti una frase, un modo di dire o un titolo volutamente storpiato: l’esempio è “Il Signore degli agnelli” al posto del “Signore degli anelli”. Da lì parte la corsa contro il tempo: chi è in gioco ha a disposizione 7 secondi per scovare l’errore e restituire la versione corretta.

Sembra poco, ma il meccanismo punta su un riflesso comune: sentire qualcosa che suona storto e volerlo rimettere a posto. È il tipo di prova che può tenere dentro anche chi guarda da casa, magari arrivando alla risposta ad alta voce prima del concorrente. La sfida dichiarata è restare riconoscibili per chi segue il programma da anni, senza vivere di sola abitudine. Liorni ha raccontato il quiz come un programma maturo e più consapevole, ma ancora abbastanza giovane da volersi permettere qualcosa di nuovo, tenendo fermi i punti di riferimento della gara, dalla sfida a eliminazione fino alla Ghigliottina finale.

Il Bonus 25 e il cambio in cattedra

La novità più ricca si chiama Bonus 25: un premio aggiuntivo da 25mila euro che può scattare nel corso di una delle quattro sfide a tempo della Scalata doppia. Quei soldi non entrano subito nel montepremi: si sommano solo se il concorrente riesce ad arrivare fino alla prova conclusiva. Accanto al conduttore cambia anche la squadra delle professoresse: lasciano Linda Pani e Greta Zuccarello, al loro posto arrivano Ofelia Passaponti e Marta Antonucci. La prima è senese e ha vinto l’85ª edizione di Miss Italia; la seconda è una modella romana per cui questa è la prima esperienza in televisione, dopo alcune parti al cinema. Nelle coreografie sono affiancate dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Tra le due, ha spiegato Liorni, la sintonia è nata in fretta nonostante percorsi diversi. Il conduttore non ha però nascosto l’affetto per le due professoresse uscenti, che dopo due anni di lavoro insieme considera quasi come figlie. Il cambio in cattedra sarà una delle curiosità delle prime settimane, mentre il programma cerca di ritrovare il suo passo nel rito quotidiano del preserale. Il venticinquesimo capitolo sarà accompagnato anche da ospiti e sorprese pensati per celebrare una storia così lunga, e sono previsti speciali in prima serata dedicati ad alcuni dei format più popolari della Rai, tra cui proprio L’Eredità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI