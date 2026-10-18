Dalle 19.30 di domenica 18 ottobre, su Nove e in streaming su discovery+, Fabio Fazio torna con una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Sul palco si alternano volti della televisione, della musica, della cultura e dell’informazione, tra libri, documentari e grandi ritorni.

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Da The Voice Senior al documentario sulla Gialappa’s

Antonella Clerici e Fiorella Mannoia arrivano nello studio di Fazio reduci da “The Voice Senior”. Clerici è al timone della nuova edizione del programma, mentre Mannoia siede per la prima volta tra i coach, al posto di Loredana Bertè, affiancando Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt. Bertè resterà comunque nella famiglia del programma come coach di “The Voice Kids”, in arrivo a gennaio su Rai 1. Clerici guida anche “È sempre mezzogiorno”, mentre Mannoia è in tour nei teatri italiani con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”.

Con Walter Veltroni, Marco Santin e Giorgio Gherarducci si parla invece de “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, il documentario presentato nelle Proiezioni speciali della 21ª Festa del Cinema di Roma, che ripercorre gli inizi del trio sulle frequenze di Radio Popolare e quarant’anni di satira, televisione e trasformazioni italiane. L’uscita nelle sale, con Medusa Film, è prevista per il 22 ottobre 2026; nel cast annunciato figurano anche Antonio Albanese, Aldo Baglio, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto.

Libri, scienza e attualità

Milena Gabanelli presenta “La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti”, scritto con Simona Ravizza, mentre Renzo Piano racconta “Tutto qui. La costruzione di una vita”, saggio autobiografico in dialogo con Francesco Merlo. Tra gli altri ospiti, Mara Maionchi, Orietta Berti, il climatologo Luca Mercalli, Maurizio Scaltriti, Roberto Burioni, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI