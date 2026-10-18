Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 17 ottobre su Rai 1, il confronto più acceso non è stato quello atteso tra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso, ma quello tra Eugenio Finardi e Alberto Matano. Il cantautore, in pista con la maestra Rebecca Gabrielli, ha risposto per le rime al giudizio del giornalista, senza risparmiargli critiche.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il passo doble e la stroncatura

Prima dell’esibizione è andata in onda una clip in cui Finardi si è raccontato con sincerità, ripercorrendo passaggi delicati della sua vita e le difficoltà legate ai figli. Matano ha esordito proprio da lì, riconoscendo che il racconto era bello. Poi però è passato a un giudizio sulla prova in pista decisamente severo: secondo lui, tolti i fronzoli, il ballo è stato un disastro. Parole che il diretto interessato non ha gradito affatto, tanto da replicare a stretto giro.

Matano, scusa, ma tu sei un disastro come giudice.

La bordata è arrivata in diretta, senza filtri, e ha spostato l’attenzione della serata su quel botta e risposta. Messa a confronto con le prime due uscite, la performance della coppia è parsa comunque in crescita, e anche il resto della giuria ne ha riconosciuto i progressi. Difficile immaginare Finardi tra i favoriti per la vittoria finale, ma la bocciatura è suonata eccessiva nei toni, al punto che lo stesso Matano ha poi concesso una sufficienza che in pochi si aspettavano.

La risposta del giudice e il nuovo ruolo

Matano non si è sottratto alla provocazione e ha rivendicato la propria sincerità: ha spiegato che quella di Finardi è un’opinione, si è detto contento che il cantautore abbia interloquito in modo autentico e ha ribadito che lui dice ciò che vede, così come sincero sarà il suo voto. Una linea che conferma il cambio di passo rispetto al passato. Fino alla scorsa edizione il giornalista stava a bordo pista nel ruolo di giudice speciale, con il compito di assegnare il tesoretto; adesso fa parte della giuria a tutti gli effetti.

Sul piano dei numeri, il passo doble di Finardi e Gabrielli ha totalizzato 28 punti. Nella graduatoria finale della serata la coppia si è collocata al settimo posto, davanti a Jimmy Ghione e alle spalle di Alessandro Matri. Il segnale che arriva dalla pista è quello di un concorrente che sta crescendo e che, a quanto pare, vuole dire la sua: a Matano per primo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI