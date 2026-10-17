Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Valeria Marini sta attraversando un momento difficile e minaccia di lasciare il programma. Nella diretta di venerdì 16 ottobre la showgirl ha detto di non sopportare più l’atmosfera che si è creata tra i concorrenti, tra litigi e falsità, e ha chiesto di poter uscire.

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Le lacrime dopo l’esibizione

Il momento di rottura arriva in chiusura di puntata, subito dopo l’eliminazione di Moreno Morello. Terminata la sua esibizione, Valeria Marini si è sciolta in lacrime confidandosi con Alex Belli: ha parlato di troppe cattiverie e ha spiegato che il loro compito è divertire il pubblico, mentre la situazione che si è creata in Casa non le piace. La decisione, a quel punto, sembrava già presa.

«Voglio uscire da questo inferno, non mi piacciono le falsità. Non ce la faccio più psicologicamente, non ho dormito per tre notti»

Alex Belli ha poi provato a convincerla a restare e l’ha difesa nel corso delle nomination.

La caduta con Carmen Di Pietro

All’origine del malessere c’è la caduta con Carmen Di Pietro, diventata virale. Tutto risale alla puntata di lunedì 12 ottobre, quando le due erano state chiamate da Ilary Blasi per decidere se tenere o buttare lo specchio rotto di Carmen: alla fine scelgono di disfarsene. Proprio mentre si allontanano, Carmen tenta di salire in braccio a Valeria, che perde l’equilibrio e finisce a terra davanti a tutti. La showgirl non ha gradito che l’episodio diventasse motivo di ilarità e si è risentita.

«Non sono una pagliaccia!»

L’appello di Ilary Blasi e le nomination

Dallo studio Ilary Blasi ha cercato di rassicurarla, ricordandole che il pubblico la segue e le è affezionato. La convivenza ha i suoi alti e bassi, ha aggiunto, e quella caduta, per quanto fortuita, ha avuto un’eco enorme.

«Io ti invito a resistere, non buttarla via così; pensaci un paio di ore. Prenditi il tuo tempo»

La Marini ha ribadito di essere arrivata al limite e di non tollerare le falsità e i discorsi fatti alle spalle. Intanto la sua permanenza nel programma dipende dal voto: è tra i quattro nomi in nomination per lunedì 19 ottobre, insieme a Varsi, Jonathan e Carmen. Il voto non porta a un’uscita immediata, ma il meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. Lei ha provato a nominare se stessa proprio per andarsene, ma Blasi ha fatto sapere che quella nomination non era valida.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI