Rete 4 trasmette le nuove puntate de La Promessa da sabato 17 a venerdì 23 ottobre, alle 19.40. La settimana ruota attorno al rientro a palazzo di Donna Margarita Ruiz, che riapre una ferita mai davvero rimarginata e fa riemergere gli attriti della famiglia. Lontano dal palazzo, intanto, Curro si occupa di Angela in una capanna isolata.

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Il ritorno di Margarita alla tenuta

Margarita se ne era andata in fretta e in segreto, per sottrarsi alle nozze che il conte di Ayala aveva organizzato per lei. Ora vive felice negli Stati Uniti, ma trovandosi in Spagna per caso si è fatta viva in occasione del funerale di Genoveva, per non lasciare soli Alonso e la figlia Martina. La situazione si rivela subito strana: Martina avverte nella madre una freddezza che non si aspettava, mentre Alonso si sente rispondere di no quando le propone di alloggiare a palazzo. Dietro il rifiuto c’è un rancore antico: Margarita non intende abitare dove vive Leocadia.

Gli attriti con Leocadia e i nodi irrisolti

Martina prova a capire da dove nasca l’ostilità della madre ed è convinta che con Leocadia ci siano questioni rimaste in sospeso. Margarita però non scende nei dettagli e si limita a far capire che quanto avvenuto in passato è troppo grave per essere dimenticato o perdonato. Anche con la figlia il rapporto resta sospeso, perché Martina non le racconta tutta la verità sul legame con Jacobo e sostiene che il matrimonio non è ancora avvenuto, dato che entrambi preferiscono andare con calma.

Alonso intanto chiede a Leocadia di mostrarsi più cordiale con Margarita, ma i vecchi rancori tornano a galla. Manuel, da parte sua, studia il modo di liberarsi dagli accordi che avvantaggiano Leocadia e chiede a Enora di esaminare il contratto. Le cose si complicano ulteriormente quando Alonso arriva mentre madre e figlia parlano proprio di Leocadia: Margarita prova a fargli aprire gli occhi, lo accusa di essersi lasciato influenzare e lo spinge a riflettere sulle vere intenzioni della donna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI