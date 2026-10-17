Prime Video ha ordinato Rally, nuova serie drammatica dedicata al tennis competitivo firmata da Julie Plec, già ideatrice di The Vampire Diaries. Tra i produttori esecutivi figura Andre Agassi. L’annuncio è arrivato venerdì.

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Un’accademia d’élite come pentola a pressione

La vicenda si svolge tra le mura di un’accademia di tennis d’élite descritta come iper-competitiva, dove i giovani più ambiziosi scoprono che lo sport più solitario del mondo chiede di rinunciare proprio ai legami che potrebbero essere l’unico motivo per cui vale la pena vincere, perché la piattaforma ha inquadrato il titolo come il suo prossimo drama originale per il pubblico young adult.

Peter Friedlander, che guida la televisione globale di Amazon MGM Studios, ha definito Plec una narratrice capace come poche di costruire mondi di cui il pubblico si innamora. Ha spiegato che la serie porterà chi guarda dentro la pentola a pressione del tennis d’élite, dove ogni match point pesa quanto sogni e relazioni appese a un filo. Erin Underhill, presidente di Universal Television, si è soffermata invece sul talento della showrunner nel dare vita a universi emotivamente ricchi e difficili da abbandonare: Rally, ha detto, mette in scena relazioni dinamiche, ambizione e cuore, gli ingredienti che rendono avvincente il suo modo di raccontare.

Chi scrive e chi produce

Plec firmerà scrittura, regia, direzione creativa e produzione esecutiva. La serie nasce da Universal Television insieme a Entertainment 360 e Amazon MGM Studios, sotto il marchio My So Called Company, che ha un accordo complessivo proprio con Universal Television. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Guymon Casady per Entertainment 360, lo stesso Agassi, l’ex giocatore Justin Gimelstob ed Emily Cummins per My So Called Company.

“I am eager for Justin and I to lend our experiences to help the incredible Rally team. At this stage of our lives having an endeavor that allows us to work with the best in class in what they do and hopefully contribute to the process, is an exciting challenge.”

A raccontare da dove arriva l’idea è stato Casady, che ha parlato di un’origine profondamente personale: ha visto i propri figli allenarsi e misurarsi con la pressione, la dedizione e il dolore del tennis juniores d’élite all’IMG Academy. Costruire questo mondo con Plec e con Agassi, ha aggiunto, è un privilegio notevole, e la squadra è entusiasta di portare davanti a un pubblico globale un viaggio ad alto rischio. Cummins ha spiegato che, da grandi appassionati di tennis quali sono, non si divertivano così tanto sul lavoro da tempo.

Casting internazionale, nessun nome ancora

Per il cast si cercano tennisti e tenniste, compresi agonisti, ex professionisti e giocatori universitari, oltre ad atleti d’élite capaci di muoversi sul campo con naturalezza. La selezione è aperta a livello internazionale a chi ha compiuto almeno 18 anni, senza distinzioni di etnia, genere, orientamento o provenienza geografica. Al momento non è stato annunciato alcun interprete.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI