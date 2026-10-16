Lauren Cohan torna protagonista in una nuova serie. L’attrice, nota al pubblico per il ruolo di Maggie in The Walking Dead, entra nel cast principale di Stillwater, la serie horror che Prime Video sta preparando dalla graphic novel di Skybound. Con lei sono stati annunciati anche Mark O’Brien e Mia Tomlinson.

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Chi è Catherine ‘Cat’ Keegan

Cohan vestirà i panni di Catherine ‘Cat’ Keegan, descritta come un’ex reginetta del ballo di fine anno il cui fascino di provincia si è indurito con il tempo, trasformandosi in qualcosa di più aggressivo sotto il peso di rancori e rimpianti accumulati per decenni. Il personaggio è legato al marito Ted, vice sceriffo della città, e ha passato anni a convincersi che tutto ciò che la comunità fa per difendere il proprio segreto sia in fondo giustificato.

Per l’attrice si tratta di un nuovo impegno mentre resta in sospeso il destino di The Walking Dead: Dead City: la terza stagione si è chiusa a metà settembre e una quarta non è ancora stata confermata.

Il resto del cast e la storia

Accanto a Cohan, Mark O’Brien interpreterà Ted Keegan, veterano di guerra, padre, agricoltore e vice sceriffo. È un uomo temprato, abituato a eseguire ordini e a far rispettare regole rigide, spesso con la forza, mentre nasconde una verità capace di travolgere la sua famiglia. Mia Tomlinson sarà invece Laura Quinn, sorella minore di Cat, madre single dalla battuta pronta e dal carattere ostinato; per lei è anche un ritorno al fianco di Ben Hardy, il protagonista della serie, dopo The Conjuring: Last Rites.

La vicenda segue Daniel West, un ex detenuto che riceve una lettera misteriosa con la promessa di risposte sul proprio passato e di una cospicua eredità. La ricerca lo conduce a Stillwater, una cittadina governata da regole inquietanti che mettono in discussione tutto ciò che crede di sapere sulla vita e sulla morte: un luogo dove nessuno invecchia e nessuno riesce a fuggire.

Come nasce la serie

Stillwater adatta l’omonima graphic novel di Skybound firmata da Chip Zdarsky e Rámon K. Perez. Il progetto è supervisionato dagli executive producer Greg Berlanti e Carly Wray, che hanno scritto insieme l’episodio pilota, e prevede otto episodi, ordinati prima del San Diego Comic-Con di luglio 2026. Alla produzione lavorano Warner Bros. Television, Berlanti Productions e Skybound Entertainment.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI