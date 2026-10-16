HBO ha dato il via libera a una serie originale tratta da Crazy Rich Asians, co-prodotta con Warner Bros. Television e basata sui romanzi di Kevin Kwan. A guidare il progetto come showrunner sarà Adele Lim, già co-sceneggiatrice del film del 2018, che riporta sul piccolo schermo i protagonisti della pellicola.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il cast ritrovato

Constance Wu, Henry Golding e Ronny Chieng sono confermati come personaggi regolari. Wu e Golding riprendono i panni di Rachel Chu e Nick Young, mentre Chieng interpreta Eddie Cheng, cugino di Nick. Michelle Yeoh partecipa con un ruolo ricorrente, quello di Eleanor, la matriarca della famiglia Young. Resta da capire se Gemma Chan tornerà nei panni di Astrid, la cugina di Nick.

Otto episodi che ripartono dalla fine del film

La serie è composta da otto episodi da un’ora ciascuno e riprende il filo degli eventi lasciati in sospeso sul grande schermo. La narrazione attinge a tutti e tre i romanzi firmati da Kwan, Crazy Rich Asians, China Rich Girlfriend e Rich People Problems, scavando nei legami sentimentali, nelle rivalità di classe, nei segreti di famiglia e nelle dinamiche di potere del ricchissimo jet set di Singapore.

La produzione e il sequel mancato

Adele Lim ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva, affiancata da Jon M. Chu, che produce attraverso la sua società Electric Somewhere, insieme a Kevin Kwan e ai produttori Nina Jacobson e Brad Simpson, già coinvolti nello sviluppo del film originale. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2027. Il passaggio dalla sala al salotto arriva dopo che un sequel cinematografico era naufragato nel 2019, quando Lim aveva abbandonato il progetto per una disparità di compenso con il suo co-sceneggiatore, e dopo circa due anni di sviluppo della versione televisiva. Il film del 2018 resta la commedia romantica di uno studio hollywoodiano con il maggior incasso al botteghino nordamericano in quasi un decennio, un risultato da cui la serie riparte. L’appuntamento è su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI