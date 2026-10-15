Il trailer della seconda stagione di The Traitors Italia è arrivato su Prime Video: il Prime Original torna con sei nuovi episodi a partire da mercoledì 6 novembre. Alla conduzione resta Alessia Marcuzzi, affiancata da quattordici concorrenti vip e da una novità che promette di far saltare ogni alleanza.

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Il cast al completo e il calendario degli episodi

Le prime tre puntate arrivano in esclusiva streaming il 6 novembre. Il 13 novembre ne escono altre due, mentre il 20 novembre è in programma la gran finale. Marcuzzi torna a vestire i panni della padrona di casa, mettendo i concorrenti davanti a dubbi, sfide e scelte tutt’altro che misericordiose.

Nel gruppo in gara ci sono volti dello spettacolo, della musica e del web: Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre.

Un traditore segreto e una location inedita

Le regole di fondo restano quelle di sempre. I concorrenti collaborano nelle missioni per far crescere il montepremi in denaro, che nella scorsa edizione ammontava a 100 mila euro, ma tra loro si nascondono i traditori, incaricati di manipolare e sabotare gli avversari. I leali non conoscono le identità dei compagni e devono smascherarli con intuizione e astuzia: se alla fine resta in gara anche un solo traditore, il bottino va a lui, altrimenti il premio viene diviso in parti uguali tra i leali superstiti.

Quest’anno il meccanismo si complica con l’ingresso di un traditore segreto, una figura che agisce nell’ombra, con un’identità celata a tutti per gran parte del gioco, e che può minare le alleanze, alimentare i sospetti e sconvolgere gli equilibri del gruppo.

Cambia anche il set: lasciato il Castel Valér, in Val di Non, in provincia di Trento, la produzione si è spostata al Castello di Lunghezza, a est di Roma.

Il format, la produzione e la prima stagione

Il programma nasce nei Paesi Bassi con il titolo De Verraders, ideato da IDTV, società di Banijay Entertainment, insieme a RTL Creative Unit. Nel suo percorso ha collezionato premi BAFTA ed Emmy, mentre la versione italiana è affidata a Fremantle Italia per Amazon MGM Studios.

La prima edizione, andata in onda nell’autunno del 2025, si è chiusa con il successo di Giuseppe Giofrè: il ballerino e coreografo ha tenuto nascosto fino all’ultimo la sua identità di traditore, aggiudicandosi l’intero montepremi e devolvendo il 50% all’Associazione Cooperative Vite Vere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI