Apple TV+ ha rinnovato Maximum Pleasure Guaranteed per una seconda stagione. L’annuncio arriva tre mesi dopo un finale che aveva lasciato gli spettatori con diverse domande aperte, e i nuovi episodi sono già in lavorazione.

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La seconda stagione è già in cantiere

La writers’ room è al lavoro e le riprese dovrebbero partire nella prima metà del 2027, anche se date precise non ce ne sono ancora: la stagione 2 è in fase di sviluppo.

David J. Rosen, ideatore e showrunner della serie, ha commentato la notizia così:

“We are delighted to continue the story of MPG and deeply grateful to Apple and our incredible cast and crew. This is all pretty amazing for a show whose title came from a spam email.”

Dietro il progetto ci sono Apple Studios e Counterpart Studios. Rosen firma la sceneggiatura e ricopre il ruolo di produttore esecutivo, David Gordon Green si occupa della regia e della produzione esecutiva, mentre Simon Kinberg, Audrey Chon e Bard Dorros hanno sviluppato la serie e la seguono per Anonymous Content.

La critica ha risposto bene: la prima stagione ha totalizzato il 93% di giudizi positivi, un risultato che ha pesato nella decisione di proseguire.

Chi è Paula, tra ricatti e custodia della figlia

A reggere la serie è Tatiana Maslany, che interpreta Paula Sanders, una fact-checker divorziata che cerca conforto tra i sex worker del web. Quelle frequentazioni la travolgono, e Paula si ritrova invischiata in una rete di ricatti, cospirazioni e omicidi proprio mentre affronta la battaglia per la custodia della figlia.

Dall’altra parte ci sono l’ex marito Karl, interpretato da Jake Johnson, e la sua nuova moglie Mallory (Jessy Hodges), decisi a trasferirsi in Idaho portando con sé Hazel (Nola Wallace), la bambina avuta da Paula. Nel cast figurano anche Raymond Lee, che interpreta Steve, il nuovo interesse amoroso di Paula, Charlie Hall e Kiarra Hamagami Goldberg nei panni dei colleghi Rudi e Geri, e Dolly de Leon in quelli della detective del NYPD Sofia. Per Maslany non è il primo ruolo dalle mille sfaccettature: un Emmy era arrivato interpretando una moltitudine di cloni in Orphan Black.

Dieci episodi e un finale in sospeso

La prima stagione ha esordito il 20 maggio con i primi due episodi, seguiti poi da uno a settimana, per un totale di dieci. L’ultimo, uscito il 15 luglio, si è chiuso con un colpo di scena che riguarda proprio il personaggio di Maslany. Subito dopo il finale, Rosen si era detto speranzoso ma non certo del destino della serie, ammettendo di non sapere se sarebbe stata rinnovata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI