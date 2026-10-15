Guarding Stars arriva su Netflix il 18 novembre 2026 con Leighton Meester e Jared Padalecki protagonisti di questa commedia romantica a sfondo natalizio. Il primo trailer mostra già l’intesa fra i due: lei è una guardia del corpo, lui una star del cinema da proteggere.

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Il trailer e la data d’uscita su Netflix

Il film è diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, su una sceneggiatura firmata da Erin Cardillo e Richard Keith, e nasce dalla trasposizione di un romanzo di Katherine Center. Il titolo scelto, però, non è quello dell’opera originale: nel corso di una chiamata Zoom promozionale i due interpreti hanno invitato i fan a proporre un’alternativa, dato che il nome del libro non poteva essere riutilizzato a causa dell’omonimo film del 1992 con Kevin Costner. Per Netflix non è il primo adattamento da un libro di Center: era arrivato prima Happiness for Beginners, nel 2023, con Ellie Kemper e Luke Grimes.

Una finta fidanzata al ranch, tra segreti e sentimenti

Jack Stapleton è una star dei film d’azione, con moltissimi ammiratori ma anche qualche stalker alle calcagna. Proprio per la minaccia che lo riguarda gli viene affidata una guardia del corpo, incaricata di accompagnarlo a casa per le vacanze di Natale. Per non far preoccupare i genitori, l’uomo chiede a Hanna di presentarsi come la sua fidanzata, il modo più semplice per giustificare la presenza della donna al ranch in Montana dove la famiglia si riunisce. Sul posto, però, le cose si complicano, soprattutto perché il soggiorno si protrae più del previsto. Far credere a tutti di essere una coppia è già faticoso, ma accettare che dalla finzione possa nascere un sentimento autentico lo è ancora di più.

Proprio la sensazione che resta alla fine è ciò che Padalecki cerca in un film natalizio.

“I miei film natalizi preferiti sono quelli che mi lasciano una sensazione positiva alla fine. Inoltre, mi fanno venire voglia di rivederli e finiscono per diventare parte della mia routine e dei miei rituali durante le festività, anno dopo anno. Questo è speciale perché sono certo che finirà nella lista dei film da rivedere assolutamente per molti”

Meester, dal canto suo, ha descritto la pellicola come un incrocio tra azione, romanticismo e commedia.

Il cast e la lavorazione

Accanto ai due protagonisti recitano Andie MacDowell, Noah LaLonde, Walker Haynes, Toby Sandeman, Rachel Ancheril, Suan Johnston, Phil Brooks e Ava Max, con Siobhan Williams nel ruolo di Ella Mae. Le riprese si sono chiuse a marzo 2026 e il film dura un’ora e 48 minuti, con classificazione TV-14. Alla produzione hanno lavorato Matthews e Scharbo con Little Engine Productions e Jared e Genevieve Padalecki con Living in the Asterisk, mentre Robin Fisichella figura tra gli executive producer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI