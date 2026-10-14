Dal 19 al 23 ottobre, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore in onda al mattino su Rete 4, al Fürstenhof arriva Cathy Hummels. Ad accoglierla è Erik, con un entusiasmo che forse supera le misure. La tenuta, intanto, vive giorni di rientri, nuovi equilibri e tensioni mai davvero sopite.

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Cathy Hummels ospite al Fürstenhof

L’ospite d’eccezione varca la soglia della tenuta e trova Erik ad attenderla con un’esuberanza fin troppo accesa. A complicare il quadro contribuisce Greta, provata dai tanti impegni, che continua a non ascoltare chi le suggerisce di rallentare. Quando le cose si fanno più difficili, però, è proprio Cathy a rivelarsi un sostegno prezioso.

La sua presenza fa esultare i follower, e Werner non ha dubbi: tanta visibilità può fare bene al Fürstenhof. Christoph, dal canto suo, preferisce attendere risultati concreti prima di lasciarsi trascinare.

C’è poi il capitolo più intimo, quello di Greta che, dopo un parto complicato, si prepara a riportare a casa la bambina. Il rientro mette pressione a Miro, che deve concludere in tempo i lavori del nuovo appartamento. Venuti a conoscenza della situazione, Alfons e Hildegard corrono ai ripari con un’idea pensata per riservare al giovane una sorpresa piacevole.

Leo, Katja e Vincent

La rabbia che Leo nutre nei confronti di Katja non accenna a sciogliersi. Vincent, sentendosi in parte responsabile, sceglie di non intromettersi più tra madre e figlio. Al momento del saluto di Thomas, il ragazzo continua a nascondergli una parte della verità, salvo poi scoprire che Katja ha provato a fare da mediatrice tra loro.

Nuovi equilibri al Fürstenhof

A cambiare temporaneamente casa è Fritz, che si trasferisce da Erik e Yvonne e si trova subito alle prese con le rigide regole domestiche di Klee. Nessuno se lo aspetta, ma il ragazzo non si limita a rispettarle: sembra prenderle più seriamente dello stesso padrone di casa.

Elias, intanto, racconta a Vincent quanto sia felice della sua nuova indipendenza, mentre a Bichlheim compare all’improvviso la sorella Olivia. Lui ribadisce la voglia di guardare avanti, e un incontro tra la ragazza e Katja potrebbe darle un buon motivo per restare al Fürstenhof. Dopo un momento particolarmente delicato accanto a Elias, Olivia si convince ancora di più di non poter lasciare solo il fratello, anche se lui non sembra affatto d’accordo.

Tra Larissa e Kilian nasce invece un momento di inaspettata vicinanza: lei gli racconta che le manca la sicurezza che Yannik, preso dagli impegni di famiglia, non è in grado di offrirle. Kilian la trascina allora a fare compere per la casa nel tentativo di distrarla, e da un piccolo incidente scaturisce una complicità inattesa. La ragazza, dal canto suo, prova ad aiutarlo a gestire meglio lo stress: i suoi metodi non danno proprio i risultati sperati, ma il concierge apprezza comunque la sua vicinanza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI