Da sabato 31 ottobre arriva su Rai2, in prima visione, S.W.A.T. Exiles, lo spin-off della serie di successo con Shemar Moore che riporta sul piccolo schermo il sergente Hondo, questa volta alla guida di una squadra tutta nuova.

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Due episodi a settimana dal 31 ottobre

L’appuntamento con la nuova serie è fissato ogni sabato in prima serata su Rai2, a partire dal 31 ottobre, con due episodi che cominciano alle 21.20. Dopo il passaggio in chiaro, il titolo approderà anche nel palinsesto della pay-tv di Comcast.

Per l’Italia i diritti sono stati acquistati da Rai e Sky. La serie sarà visibile su Sky anche in Svizzera, Germania e Austria, oltre che in Nuova Zelanda. In Australia andrà su Stan, mentre nel Canada anglofono sarà Bell Media a portarla al pubblico.

Hondo e una squadra di reclute imprevedibili

Shemar Moore, interprete e produttore della nuova serie nonché volto noto di Criminal Minds e della soap opera Febbre d’amore, torna a vestire i panni del sergente Daniel “Hondo” Harrelson, che nella polizia di Los Angeles guida la divisione Special Weapons and Tactics. Lasciata la guida della squadra 20-David, il personaggio viene richiamato in azione per mettersi a capo di un’unità sperimentale di “ultima spiaggia”, composta da reclute giovani, mai messe alla prova e difficili da prevedere. Il suo compito è colmare il divario generazionale, tenere insieme personalità in contrasto e trasformare un gruppo di outsider in una squadra capace di proteggere la città e di salvare il programma che ha fatto di lui l’uomo che è.

Moore si è detto entusiasta di interpretare Hondo nel ruolo del mentore, e altrettanto di mostrarlo mentre impara e si confronta con agenti S.W.A.T. della Generazione Z, che hanno metodi di allenamento diversi dai suoi e motivazioni che lui non riconosce.

I nuovi personaggi sono stati presentati così: un ex marine afroamericano di South Central dal carattere carismatico; un agente che lavora sotto copertura, con un passato controverso segnato da una sparatoria; una donna amputata che era prima della sua classe all’accademia e non vuole saperne di restare dietro a una scrivania; un prodigio della tattica con una sconcertante assenza di abilità sociali; un’ex reginetta di bellezza oggi influencer delle forze dell’ordine. A interpretarli ci sono Ronen Rubenstein (Jude), Freddy Miyares (Ethan), Zyra Gorecki (Cassidy), Adain Bradley (Malik) e Lucy Barrett (Sammy).

Come è nata la nuova serie

Il progetto ha affrontato un percorso tortuoso. La serie madre, S.W.A.T. targata CBS, era stata cancellata e poi ripristinata due volte, prima del definitivo addio della rete nella primavera del 2025. Sony TV, invece di abbandonare il franchise, ha ordinato uno spin-off che mantiene un solo protagonista, Hondo. Alla guida creativa c’è Jason Ning, già showrunner di Lucifer su Fox, mentre il primo episodio è diretto da Kevin Tancharoen (Mortal Kombat: Legacy, Agents of S.H.I.E.L.D., The Book of Boba Fett).

Accanto a Moore tornano Jay Harrington e Patrick St. Esprit, nei panni del sergente David “Deacon” Kay e del comandante Robert Hicks; nel penultimo episodio rivedremo anche David Lim nel ruolo di Victor Tan. La serie, dieci episodi, è prodotta e distribuita a livello globale da Sony Pictures Television. Negli Stati Uniti l’accordo con Starz è stato chiuso il 29 giugno 2026 e il debutto è arrivato il 25 settembre 2026; ad agosto è poi arrivato il rinnovo per una seconda stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI