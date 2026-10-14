Il nuovo adattamento live-action di Moana sbarcherà in esclusiva su Disney+ il 21 ottobre. Dwayne Johnson torna a vestire i panni del semidio Maui, mentre Catherine Lagaʻaia interpreta la giovane protagonista, la “coraggiosa navigatrice” del titolo.

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Il ritorno di Maui e la nuova Moana

Intorno ai due protagonisti si muove un cast nutrito. Rena Owen è Gramma Tala, John Tui presta il volto a Chief Tui, Frankie Adams a Sina e Jemaine Clement a Tamatoa, il granchio re luccicante. Alla regia c’è Thomas Kail, con una sceneggiatura scritta da Jared Bush e Dana Ledoux Miller e le musiche di Mark Mancina e Lin-Manuel Miranda. Tra i produttori esecutivi figura Auli’i Cravalho, che nel lungometraggio animato aveva dato la voce alla protagonista.

Sull’isola di Motunui, Moana risponde al richiamo dell’Oceano e affronta per la prima volta una navigazione oltre la barriera corallina, in compagnia del famigerato semidio, per un viaggio che dovrà restituire prosperità al suo popolo. La colonna sonora recupera i classici del cartone animato, da “How Far I’ll Go” a “I Am Moana”, e li affianca a un brano inedito, “Along the Way”.

Riprese tra Hawaii e Georgia, e i numeri del film

La lavorazione ha messo insieme gli esterni girati a O’ahu, dove le coste e i rilievi dell’isola hanno aiutato a ricostruire il paesaggio di Motunui, e il lavoro in studio al Trilith Studios di Fayetteville, in Georgia, utilizzato anche per le performance in motion capture. Prima dello sbarco in streaming la pellicola era arrivata in digitale l’8 settembre e in Blu-ray e DVD il 6 ottobre, con contenuti bonus che comprendono una versione sing-along e un approfondimento che riunisce Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Opetaia Foaʻi per raccontare la rielaborazione dei brani originali. Al botteghino il film ha incassato circa 323,6 milioni di dollari in tutto il mondo. Nella sua recensione, il critico cinematografico Owen Gleiberman ha scritto che questa versione riesce a sfuggire ai difetti tipici dei remake live-action Disney.

Una pulizia di spiaggia a Santa Monica

Per il debutto sulla piattaforma, Disney+, Disney e Heal the Bay, organizzazione no-profit che lavora per rendere sicure, sane e pulite le acque costiere e i bacini della Grande Los Angeles, hanno organizzato per sabato 17 ottobre una pulizia di spiaggia collettiva a Santa Monica Beach. L’evento prevede anche una performance curata da Tiana Nonosina Liufau, coreografa e produttrice associata del film. L’originale animato resta intanto il titolo più visto di sempre sul servizio, con oltre 1,5 miliardi di ore guardate in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI