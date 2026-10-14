L’Eredità torna su Rai1 lunedì 19 ottobre alle 18.40, con Marco Liorni di nuovo al timone della versione tradizionale del quiz. Il game show riprende la fascia del preserale che fino a domenica 18 ottobre resta affidata a Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno.

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Il passaggio di consegne nel preserale di Rai1

La staffetta è ormai definita. Domenica 18 ottobre va in onda l’ultima puntata stagionale del game show di Pino Insegno, e il giorno successivo la fascia delle 18.40 passa a Marco Liorni, con la Rai che ha confermato ufficialmente la data di partenza. Per il conduttore si tratta di un ritorno alla formula classica del programma, dopo l’esperienza de L’Eredità Summer andata in onda da metà luglio a inizio settembre, con ascolti non sempre entusiasmanti. Il quiz riprende così il suo spazio abituale, subito prima del Tg1 delle 20.

L’impianto della puntata non cambia: i concorrenti affrontano una serie di prove a eliminazione e chi resta in gioco arriva alla Ghigliottina, il gioco finale in cui bisogna trovare la parola che lega cinque indizi per portare a casa il montepremi. Questa stagione coincide con la venticinquesima edizione di un programma nato nel 2002, un traguardo che la Rai accompagna con ospiti e iniziative dedicate, compresi speciali in prima serata previsti nel palinsesto 2026-2027. Il game show è realizzato in collaborazione con Banijay Italia e va in onda dal lunedì al venerdì; le puntate si possono seguire anche su RaiPlay, in diretta streaming e on demand.

Le nuove Professoresse accanto a Marco Liorni

Al fianco di Liorni arrivano Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, che prendono il posto della coppia dell’ultimo biennio, formata da Linda Pani e Greta Zuccarello. Antonucci, 22 anni, è una modella romana eletta Miss Roma 2023, con più di dieci anni di danza alle spalle e lo studio della recitazione portato avanti da tempo. Passaponti è invece senese, classe 2000, laureata in Scienze della Comunicazione: ha vinto l’85esima edizione di Miss Italia e ha già lavorato in televisione come valletta di Amadeus a La Corrida sul Nove.

Le due Professoresse saranno presenti durante i giochi e nel momento in cui si spiegano le risposte, affiancate nelle coreografie da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già visti nell’esperimento estivo. Quanto alle uscenti, Pani si è spostata verso la radio dopo l’esperienza televisiva, mentre per Zuccarello non è escluso un ritorno nell’orbita del programma, magari in qualche puntata speciale in prime time.

Sbagliando si impara, la prova che apre la puntata

La vera novità nella struttura della puntata si chiama “Sbagliando si impara” e servirà ad aprire il gioco. Ai concorrenti verrà sottoposta una frase che contiene un errore: il compito è individuarlo e fornire la correzione giusta. Da lì il percorso prosegue con gli altri giochi, fino a quando resta un solo campione pronto ad affrontare la Ghigliottina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI