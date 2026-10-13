La seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man deve ancora debuttare su Disney+, ma la serie guarda già oltre. Al New York Comic Con il creatore, Jeff Trammell, ha confermato che il lavoro sulle stagioni 3 e 4 è ormai cominciato.

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Il lavoro sulle stagioni 3 e 4

Interrogato su quanto fosse avanti la lavorazione, Trammell ha risposto senza giri di parole:

“I don’t know what I can say, and no one’s stopping me, so I’m gonna say we’re already working on Seasons 3 and 4 of Your Friendly Neighborhood Spider-Man.”

Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente un rinnovo oltre la terza stagione, ma la produzione procede comunque. La terza stagione era stata annunciata a gennaio 2025 e, secondo i piani, dovrebbe arrivare a un anno di distanza dalla seconda, evitando così l’attesa di quasi due anni che ha separato la prima stagione da questo ritorno. I tempi lunghi, però, non sono una novità per questo progetto: l’executive dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha raccontato in un’intervista che la serie era stata confermata fino alla terza stagione ancora prima che la prima andasse in onda.

Il credito accumulato finora non manca: la prima stagione è piaciuta a critica e pubblico, con il 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, e ha portato a casa un Children’s and Family Emmy Award per la regia del doppiaggio.

Che cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Il ritorno è fissato per il 13 gennaio 2027 e, se la locandina dice qualcosa, sarà l’anno di Venom. Dopo lo scontro tra Spider-Man e Doctor Strange con l’alieno arrivato attraverso il portale aperto dal Progetto Monolith di Norman Osborn, resta in circolazione un frammento di simbionte. Da lì prendono forma il costume nero di Peter e l’ingresso in scena del futuro ospite della creatura, Eddie Brock, doppiato da Josh Keaton.

Restano in sospeso altri fili narrativi. Il finale aveva rivelato che Richard, il padre di Peter, è vivo e detenuto, e Trammell ha assicurato che la nuova stagione affronterà subito le domande rimaste aperte, dal destino di Richard al futuro di Lonnie Lincoln come capo del 110°, fino alla nuova società di Harry Osborn. Tornano volti noti come il Daredevil di Charlie Cox, mentre fa il suo ingresso Gwen Stacy, che affianca Peter nei panni di Spider-Gwen.

Tra i personaggi che il creatore ha detto di voler mostrare c’è Nico Minoru, presenza centrale di questa stagione, insieme allo stesso Eddie Brock, per cui Trammell ha espresso un certo entusiasmo:

“Norman’s up to some stuff that I’m really excited about as well.”

Nuovi arrivi e un fumetto prequel

Il cast si allarga con altri nomi storici dell’universo ragnesco: tra le new entry figurano Lizard e Rhino. Eddie Brock lavorerà invece come reporter al Daily Bugle accanto a Peter, un incastro che promette una rivalità piuttosto particolare.

Per ingannare l’attesa arriva anche un fumetto prequel, Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Season Two, in uscita il 9 dicembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI