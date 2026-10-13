È arrivato il trailer italiano di The Mosquito Bowl, il film diretto da Peter Berg che Netflix porterà in streaming il 25 novembre. Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson e Tom Francis sono sulle tracce di una vicenda realmente accaduta durante la Seconda guerra mondiale.

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La partita giocata la vigilia di Natale del 1944

Il film parte da un episodio vero. All’indomani di Pearl Harbor quattro fra i più forti giocatori di football universitario americano scelsero di arruolarsi nei Marine. Mentre con i commilitoni si preparavano all’invasione di Okinawa, scesero in campo a Guadalcanal la vigilia di Natale del 1944, quando due regimenti di marines si affrontarono in una partita senza reti, giocata da 65 uomini: per molti di loro fu l’ultima mai disputata. Quindici di quei giocatori morirono poi a Okinawa.

Dal libro di Buzz Bissinger al cast

La storia era già stata raccontata in un libro di Buzz Bissinger, che Berg ha adattato insieme a Mark L. Smith. I due avevano già lavorato sullo stesso autore con Friday Night Lights. Davanti alla macchina da presa Galitzine è John McLaughry, Skarsgård è Bob Bauman, Nicholson interpreta Tony Butkovich e Francis veste i panni di David Schreiner. Intorno a loro figurano Brent Comer, Stacy Clausen, Ella Newton e Dominic Bogart, mentre l’ex giocatore NFL e conduttore Pat McAfee interpreta un sergente istruttore.

Le riprese sono iniziate nell’agosto 2025 e si sono chiuse entro dicembre, con la fotografia di Jacques Jouffret e una colonna sonora firmata dagli Explosions in the Sky, band post-rock che aveva già collaborato con il regista. Sul metodo di lavorazione Galitzine ha raccontato:

Il modo in cui Peter Berg voleva girare questo film significa che abbiamo fatto quasi tutto senza controfigure.

Dietro quella scelta, stando al racconto dell’attore, ci sono esplosioni ravvicinate, alberi in fiamme e un’immersione totale nell’ambiente di guerra. Berg, dal canto suo, ha spiegato cosa lo ha mosso:

Questo è un film su giovani uomini che erano eroi dello sport in patria e sono diventati eroi di guerra sulle rive del Pacifico… The Mosquito Bowl onora l’umanità di chi ha combattuto, piange chi non è mai tornato a casa e ci ricorda il vero costo della guerra.

L’anteprima all’AFI Fest e l’arrivo in sala

Prima dello streaming il film avrà la sua anteprima mondiale il 22 ottobre, con una proiezione Gala all’AFI Fest al TCL Chinese Theatre. Il 30 ottobre arriverà poi in una selezione di sale americane, comprese quelle di AMC: è la prima partnership tra Netflix e la catena dai tempi di KPop Demon Hunters, pensata per l’eleggibilità ai premi. Il 25 novembre, infine, è previsto il debutto in streaming su Netflix in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI