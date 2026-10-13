Arriva su Rai 1 La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la serie evento che racconta come un’edicola di Modena sia diventata il punto di partenza di un marchio conosciuto in tutto il mondo. Sei episodi distribuiti su tre serate, con Serena Rossi nei panni di Olga Panini.

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La storia di Olga Panini, da vedova a imprenditrice

La vicenda prende il via nella Modena del secondo dopoguerra, dove una famiglia con otto figli lascia la campagna per cercare un futuro migliore in città. Quando il marito muore, Olga si ritrova vedova a quarant’anni con tutti quei ragazzi da crescere. Non si arrende: il suo motto, “Andiamo a vedere!”, è anche un invito a guardare sempre avanti, ed è lei a spingere i suoi verso la scelta che cambierà ogni cosa, l’acquisto di un’edicola in Piazza Duomo nel 1944. Da quel banco i Panini intuiscono il potenziale di un’idea semplice, le figurine, e il racconto attraversa gli anni Quaranta fino al 1970, l’anno dei Mondiali in Messico.

Tra sacrifici, ostacoli e battute d’arresto, la famiglia non si divide e riesce a trasformare un progetto nato quasi per caso in un fenomeno internazionale, fino alla consacrazione del 1970, quando le figurine si impongono all’attenzione di un pubblico globale grazie ai Mondiali di calcio. Le riprese si sono svolte a Modena e nel territorio della provincia, per ricostruire le atmosfere dell’epoca.

Quando va in onda e dove vederla

Il debutto su Rai 1 è atteso per il 22 novembre, anche se non è del tutto escluso uno slittamento. La serie è uno dei titoli più attesi della stagione di Rai 1 e andrà in onda in tre serate evento, per un totale di sei episodi da circa cinquanta minuti ciascuno. Oltre che in tv si potrà seguire in streaming su RaiPlay, mentre è previsto prossimamente anche l’approdo su Disney+, secondo quanto annunciato nella nota ufficiale.

Prima dell’esordio televisivo la serie sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026, in programma dal 13 al 25 ottobre, nella sezione Freestyle. Ad anticiparne il debutto è stato anche un teaser trailer, diffuso nei giorni in cui il pubblico seguiva i Mondiali di calcio 2026: le prime immagini riportano al 17 giugno 1970, la notte di Italia-Germania 4-3, ricordata come la “Partita del Secolo”, con le figurine che iniziano a cadere dal campanile del Duomo, l’album d’esordio dedicato ai Campionati del Mondo lanciato dai fratelli Panini.

Il cast guidato da Serena Rossi

A interpretare Olga Cuoghi Panini, la vedova che tiene insieme la famiglia e la guida verso l’impresa, è Serena Rossi. Accanto a lei Simone Liberati veste i panni di Giuseppe Panini, Federico Cesari quelli di Umberto Panini, Benedetta Cimatti è Veronica Panini e Luca Di Sessa è Benito Panini. Completano il cast Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Mottinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida, Irene Girotti, Beatrice Lotti e Cosima Centurioni, con Edoardo Pesce nel ruolo di Antonio Panini e Barbora Bobulova in quello di Caterina Valli.

Dietro la macchina da presa c’è Letizia Lamartire, mentre la sceneggiatura porta la firma di Monica Zapelli come head writer, affiancata da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La produzione è di Indigo Film con Rai Fiction e il soggetto è liberamente tratto dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando. Nel presentare il progetto, Serena Rossi ha spiegato che la serie, oltre a raccontare la nascita delle figurine, mette al centro soprattutto il valore umano e familiare che sta dietro a quell’intuizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI