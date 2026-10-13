Pia Tjelta entra nel cast della seconda stagione di The Day of the Jackal. L’attrice norvegese reciterà accanto a Eddie Redmayne, che torna nei panni dello Sciacallo. I nuovi episodi sono attualmente in post-produzione e il debutto è atteso per la primavera del 2027.

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Il primo ruolo in lingua inglese per Pia Tjelta

Il personaggio che interpreterà non è ancora stato reso noto. Per lei si tratta del primo progetto girato in inglese, dopo una carriera costruita soprattutto in patria e in Scandinavia. Di recente ha vestito i panni di Rakel Fauke in Jo Nesbø’s Detective Hole, l’adattamento Netflix dei romanzi dedicati all’investigatore Harry Hole. Nel suo percorso figurano anche Norsemen, State of Happiness e Don’t Call Me Mama, film che le è valso il premio come migliore attrice al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, oltre a Mongoland, Monstertorsdag, Mars & Venus, Fallen Angels e Blind Spot.

La sua esperienza in storie crime e thriller si sposa bene con un universo costruito su identità nascoste, tensioni psicologiche e continui cambi di prospettiva. L’assenza di informazioni sul ruolo lascia aperte più possibilità, da un nuovo obiettivo dello Sciacallo a una figura coinvolta nelle indagini o legata al suo passato, ma al momento restano soltanto ipotesi.

Il cast allargato e i ritorni confermati

Nella nuova stagione arrivano anche Weruche Opia, Pablo Schreiber e Matt Bomer, quest’ultimo confermato come nuovo antagonista in una parte ricorrente, con i dettagli sul personaggio ancora tenuti riservati. Tornano Úrsula Corberó nei panni di Nuria, moglie dello Sciacallo, e Charles Dance in quelli del misterioso datore di lavoro, il miliardario Timothy Winthrop. Confermata anche Eleanor Matsuura come Zina Jansone, figura di raccordo tra il killer e chi gli commissiona i lavori.

Sul fronte creativo c’è un cambio di peso: Ronan Bennett, ideatore della serie, non firmerà la sceneggiatura della seconda stagione pur restando produttore esecutivo, e il ruolo di scrittore principale passa a David Harrower, già autore di Lockerbie: A Search for Truth. Redmayne partecipa al progetto anche come produttore esecutivo.

Riprese, montaggio e uscita prevista

Le riprese sono partite nel febbraio 2026 e hanno toccato Romania, Moldavia e Spagna; ora la lavorazione è nella fase di montaggio. La seconda stagione debutterà su Sky nella primavera del 2027, anche se non è stata comunicata una data precisa. La dirigente dell’emittente Meghan Lyvers ha già visionato i primi montaggi, elogiando il risultato.

Il primo capitolo, ispirato al romanzo di Frederick Forsyth del 1971 e arrivato nel novembre 2024, ha riunito tre milioni di spettatori nei sette giorni successivi al debutto, il miglior risultato mai registrato da Sky per una propria serie originale. È stato rinnovato appena due settimane dopo l’esordio e ha ottenuto il 91% di giudizi positivi da parte della critica su Rotten Tomatoes, oltre a diverse candidature ai principali premi televisivi, tra cui Emmy, Golden Globe, Critics’ Choice Awards e Actor Awards.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI