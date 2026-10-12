Eric Stonestreet torna a vestire i panni di Al Jolly, il serial killer conosciuto con l’alias di Rapunzel, nella seconda stagione di Dexter: Resurrection. L’annuncio è arrivato dalla voce dell’attore stesso durante il New York Comic Con, riportando in scena un personaggio che Dexter Morgan non era riuscito a fermare alla fine della prima stagione.

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L’annuncio al New York Comic Con

Stonestreet era il settimo attore tenuto nascosto fino al pannello. Si è presentato sul palco circa quindici minuti dopo l’inizio, subito dopo che lo showrunner Clyde Phillips ne aveva annunciato la presenza. Nel corso dell’incontro il pubblico ha assistito anche alla proiezione a sorpresa del primo episodio della nuova stagione, ed è stato in quel momento che l’attore ha raggiunto il palco per ufficializzare il ritorno di Rapunzel.

Sul perché abbia accettato di rientrare nel ruolo, ha raccontato di apprezzare soprattutto la doppia faccia del suo personaggio, capace di apparire come un uomo di famiglia a cui non manca nulla, una condizione che negli altri può far nascere invidia.

Un uomo di famiglia che sembra avere tutto.

Una regola del franchise che salta

Nella prima stagione Al Jolly faceva parte del gruppo di killer riuniti da Leon Prater, e la sua ricomparsa pesa più di una semplice presenza. Chi riesce a uscire vivo dalla “stanza delle torture” di Dexter, di norma, non ha un seguito: qui invece il sopravvissuto si ritaglia di nuovo uno spazio attivo nella narrazione. Dexter si trova così davanti a una situazione insolita, con un avversario che conosce il lato oscuro della violenza e che potrebbe sfuggirgli di mano un’altra volta.

La seconda stagione mostrerà all’inizio un Al apparentemente diverso, ritratto nella quotidianità della propria casa insieme alla famiglia, prima di posare lo sguardo su una ragazza con la coda di cavallo che gli passa davanti. Un dettaglio che fa pensare a quanto la vecchia ossessione sia ancora viva, tanto che l’uomo non avrebbe rinunciato alla sua personale maniera di uccidere, mentre Dexter proverà ancora una volta a rintracciarlo. Dopo averlo risparmiato, il protagonista potrebbe leggere quella scelta come un conto rimasto in sospeso, e il confronto potrebbe trasformarsi in una caccia tutta personale, dove capire se Al rappresenti ancora una minaccia oppure una versione distorta del suo stesso codice conta quanto individuare un altro serial killer.

Quando arriva la seconda stagione

La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriverà il 30 ottobre, con i nuovi episodi distribuiti ogni venerdì. La prima, nel frattempo, è già disponibile su Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI