A poche ore dal debutto della nuova edizione, Emanuel Lo e Veronica Peparini hanno salutato Amici e la sua squadra. I due coreografi non fanno più parte del corpo docente della scuola di Maria De Filippi, ma hanno voluto ringraziare per gli anni trascorsi insieme e augurare buon lavoro a chi da oggi rimette in moto il programma.

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Il rinnovamento del corpo docente

Come accade ormai da qualche stagione, Maria De Filippi ha rimesso mano al talent, tra nuove categorie, professori cambiati e alcuni volti storici confermati. Dietro le cattedre di canto non siedono più Anna Pettinelli, oggi concorrente di Tale e Quale Show, né Lorella Cuccarini, che si è spostata al ballo. Al loro posto sono arrivati Amadeus e Samurai Jay; il primo, in realtà, era già passato dal programma come giudice nella fase serale dell’edizione scorsa.

Per la danza, accanto a Cuccarini c’è Ambra Angiolini: sono le due responsabili artistiche che raccolgono il testimone proprio di Emanuel Lo e Veronica Peparini. Alessandra Celentano resta invece al suo posto.

Il saluto di Emanuel Lo

Il coreografo ha scelto i social per il suo congedo, arrivato dopo cinque edizioni passate accanto agli allievi della scuola. Dalle sue parole traspare la soddisfazione per il percorso fatto insieme, unita alla conferma che non ricoprirà più quel ruolo.

Domani riparte Amici. Quest’anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in questi anni, mando un in bocca al lupo a Maria, e a tutta la grande famiglia di Amici.

Al messaggio hanno reagito due colleghe: Lorella Cuccarini lo ha commentato, mentre Laura Pausini ha lasciato un cuore.

Il messaggio di Veronica Peparini

Anche la coreografa ha voluto dire la sua nel giorno dell’esordio, con un post su Instagram in cui abbraccia idealmente le persone conosciute in tanti anni di trasmissione e augura fortuna ai nuovi allievi della scuola.

Il mio in bocca al lupo speciale oggi va ad Amici, dove ho trascorso tanti anni, anche se non consecutivi. In tutto questo tempo, per come sono fatta, mi sono affezionata a tante persone che ormai sento come una famiglia. Ed è proprio per questo che, quando non vivi la quotidianità si crea mancanza. Avrei tantissime persone da ringraziare, a partire da Maria Sabina, Paola, Nazarena e molte altre. Un pensiero speciale va anche ad alcuni professionisti che sono stati anche miei allievi e con i quali sono cresciuta, sia artisticamente sia umanamente. In ogni caso, ci vedremo sempre, perché certi legami restano. Tanta fortuna a tutti.

Per la Peparini il legame con Amici è iniziato nel 2014 e si è protratto fino al 2022. Sono arrivate poi tre edizioni senza conferma, la 22ª, la 23ª e la 24ª, e il ritorno per la 25ª. Nel 2022, in un’intervista, aveva raccontato quanto le fosse costato lasciare il programma e le persone a cui si era affezionata.

Dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi. Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante. Cosa penso di Emanuel Lo? Un buon professionista nel suo campo. Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta.

Nelle sue parole non compare alcun riferimento al motivo dell’uscita: non ha chiarito se si sia trattato di una sua decisione o di una scelta della produzione, anche se il congedo appare sereno. Nel corso degli anni ha più volte detto di dovere molto al programma e di non voler chiudere la porta a un ritorno, tanto che nel 2025 aveva accettato l’invito di Maria De Filippi a riprendere il suo ruolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI