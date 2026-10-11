Cinque stagioni, cinquanta episodi e una chiusura che nessuno si aspettava: Il colore delle magnolie (Sweet Magnolias il titolo originale) non tornerà su Netflix. A dare la notizia della fine della serie, che ci ha tenuto compagnia dal 2020, è stata Brooke Elliott, nei panni di Dana Sue Sullivan fin dal debutto, con un messaggio rivolto ai fan e ai colleghi.

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Il saluto di Brooke Elliott

Per cinque stagioni la storia ha seguito tre amiche che si sostengono a vicenda tra delusioni d’amore e difficoltà in famiglia e sul lavoro. Una di loro, la donna in carriera che in città guida un ristorante, ha affidato ai social il proprio congedo, ringraziando chi l’ha sostenuta in questi anni e salutando colleghi e maestranze.

“A tutti coloro che ci hanno amato, vi amiamo altrettanto. Mi mancheranno moltissimo il cast e la troupe. Un brindisi alla splendida Il colore delle magnolie… un’ultima volta”.

Alla didascalia era abbinata una foto con un Margarita in mano, un omaggio ai Margarita Nights che scandiscono le serate delle tre protagoniste. Con Elliott, a comporre il trio, ci sono JoAnna Garcia Swisher e Heather Headley.

Gli altri messaggi di addio

Justin Bruening, che nella serie ha interpretato Cal Maddox, l’interesse amoroso di Maddie, ha affidato a un messaggio il proprio saluto, senza nascondere l’emozione.

“Al cast e alla troupe: mi mancherete tutti, uno per uno! È grazie a voi che ogni giorno in cui andavo a lavorare non mi sembrava un lavoro, perché era una gioia assoluta. Avevamo davvero qualcosa di speciale che ha alzato l’asticella per il futuro e ci ha contraddistinto. Sono grato e onorato di avervi conosciuto”.

Ha poi definito il congedo da colleghi e maestranze la parte più difficile dell’intera vicenda.

Al momento dell’annuncio anche il profilo ufficiale della serie ha pubblicato un messaggio: tutte le grandi avventure, si legge, prima o poi finiscono, e la storia può dirsi completa, con cinque stagioni tutte disponibili su Netflix.

“Al nostro straordinario cast e alla troupe: voi siete Serenity”.

Serenity è la cittadina immaginaria dove si svolge la storia ed è quella che gli spettatori hanno visto più spesso sullo schermo: la piazza di Covington fungeva da location principale, mentre gli interni si giravano negli studi di Decatur.

I numeri dietro la chiusura

La quinta stagione era arrivata in streaming l’11 giugno, mentre la decisione di chiudere è stata comunicata lo scorso 18 settembre. Alle spalle c’è un andamento degli ascolti che non ha sostenuto il rinnovo: il capitolo conclusivo ha raccolto 2,8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana e 8,5 milioni nelle prime tre, con un calo del 34% rispetto alla stagione precedente e del 45% rispetto alla seconda. Di fronte a costi di produzione elevati, risultati di questo tipo non bastano a garantire la continuazione.

Il finale è comunque rimasto tre settimane nella classifica mondiale di Netflix riservata alle serie in lingua inglese e quattro settimane nelle rilevazioni Nielsen. In tutta la sua storia, la serie ha messo insieme 100 milioni di visualizzazioni ed è entrata 14 volte nella graduatoria settimanale globale, in più di 60 paesi.

Sulla scelta ha pesato anche un progetto nuovo. Netflix non aveva dato il via libera in anticipo alla stanza degli scrittori per un’eventuale sesta stagione, come invece accade di norma con le serie consolidate, e i dirigenti si sono trovati davanti a due strade: rinnovare per un ultimo capitolo o puntare sul nuovo lavoro firmato da Sheryl J. Anderson, ideatrice della serie e autrice dell’adattamento dai romanzi di Sherryl Woods, insieme a JoAnna Garcia Swisher. Ha vinto la seconda opzione, con Ladies of the House, adattamento libero dal romanzo omonimo di Lauren Edmondson, dedicato a una madre e alle sue figlie. Swisher ne sarà produttrice esecutiva, con un possibile ruolo nel cast ancora in valutazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI