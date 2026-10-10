Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma si uniscono a Stefano De Martino nella giuria chiamata a valutare i giovani cantanti in corsa per un posto a Sanremo 2027.
Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale
Verso il Festival
I tre si aggiungono a chi esaminerà le candidature dei nuovi talenti in vista della prossima edizione della manifestazione canora, valutando le proposte di chi tenta la strada del palco sanremese.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
Seguici su:Google, come Fonte PreferitaFacebook
🛍 Iscriviti gratis ai migliori gruppi Telegram dedicati alle Offerte Tech e alle Offerte Casa 🔥