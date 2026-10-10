A valutare, insieme a Stefano De Martino, i giovani cantanti che puntano a un posto a Sanremo 2027 saranno Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma. La scelta delle nuove voci si affida così a un gruppo che tiene insieme musica, scrittura e conduzione.

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Un gruppo tra musica e spettacolo

Accanto a De Martino, il compito di giudicare le nuove proposte tocca a esperienze piuttosto distanti tra loro. Noemi porta una carriera costruita sulle canzoni. Fabio Volo arriva invece dal mondo dei libri e della televisione, mentre Ema Stokholma, presenza ormai costante tra radio e piccolo schermo, completa il gruppo chiamato ad affiancare il conduttore.

Non si conosce ancora l’elenco completo di chi prenderà parte alle valutazioni, ma i nomi già emersi raccontano la direzione scelta: volti noti al grande pubblico, chiamati a esprimersi su chi prova a farsi largo nel mondo della musica.

La corsa verso il Festival

Il traguardo, per i cantanti in gioco, è uno solo: entrare nel percorso che porta a Sanremo 2027. Il giudizio affidato a De Martino e agli altri valutatori serve a distinguere, tra le proposte in arrivo, quelle che meritano di proseguire il cammino e di presentarsi davanti al pubblico del Festival.

Per molti degli aspiranti si tratta della prima occasione importante, quella in cui una canzone può pesare più di un curriculum. Il fatto che a esaminarli siano artisti e volti televisivi di primo piano dice quanto la selezione venga presa sul serio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI