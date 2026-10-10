A valutare i giovani cantanti in corsa per un posto a Sanremo 2027 ci saranno Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma. Nel ruolo di giudice siederà anche Stefano De Martino.

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Le nuove proposte sotto esame

Il gruppo formato da De Martino, Noemi, Volo e Stokholma seguirà le esibizioni degli artisti più giovani che aspirano ad accedere al Festival, esprimendo su di loro un giudizio che peserà sul percorso di chi prova a conquistare uno spazio tra i big della prossima edizione.

Tre percorsi diversi tra musica, video e radio

I profili chiamati a decidere arrivano da esperienze differenti. Noemi è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Fabio Volo ha costruito una carriera che passa dalla televisione al cinema fino ai libri, mentre Ema Stokholma si è affermata come conduttrice radiofonica e dj. Accanto a loro siede De Martino, che guiderà la valutazione delle nuove leve.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI