Alberto Ravagnani non ha apprezzato i commenti della giuria di Ballando con le Stelle dopo la sua prima esibizione. L’ex sacerdote, tra i protagonisti della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, si aspettava valutazioni più attente al ballo e ha avuto l’impressione che i giudici parlassero soprattutto del suo passato. Il dietro le quinte è raccontato in Ballando Segreto, su RaiPlay.

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Le parole in Sala delle Stelle

Dopo l’esibizione, Ravagnani è tornato nella Sala delle Stelle e ha raccontato alle altre ballerine quanto fosse rimasto male: «Hanno parlato più del mio passato che non della mia esibizione». Sul piano tecnico, dice, gli sono arrivati pochi suggerimenti, limitati a qualcosa sul collo e a poco altro sulla coreografia. Sui contenuti della prova, invece, ha sentito parlare di potenziale: «Sull’esibizione mi hanno detto che c’è molto potenziale e che non se lo aspettavano». Il resto, sostiene, ha riguardato la sua storia: «Mi hanno detto troppo audace, tutti quanti così. Pure Barbara ha parlato della mia storia».

Il 5 di Alberto Matano e lo sbotto in studio

Il punteggio più basso della giuria è arrivato da Alberto Matano: un 5, motivato con una prova troppo audace per la prima puntata e con una chimica fin troppo evidente con la maestra, anche se il coraggio di mettersi in gioco è stato riconosciuto. Il pubblico presente in studio non l’ha presa bene, e Matano ha replicato così:

«Basta buonismo! Non sono più il custode del tesoretto!»

Il sostegno della maestra e la notte del debutto

In Sala delle Stelle, intanto, qualcuno ha provato a ridimensionare la delusione. Le ballerine gli hanno fatto notare che alla prima puntata è normale che i giudici vogliano conoscere anche la storia di chi balla: «Questa era solo la prima puntata. È normale, anche per riagganciarsi a quello che sei tu». Ravagnani ha ammesso di capire le logiche dello spettacolo, senza però mandare giù fino in fondo quello che ha sentito: «Capisco le logiche televisive e tutto, però…». La maestra, Erica Martinelli, ha poi speso parole di elogio per come ha ballato: «Sei stato molto bravo… Ero sospesa nell’aria…». Guardando al sabato successivo, il concorrente ha già annunciato che vorrebbe riportare le prese in coreografia: «Dobbiamo inventarcene altre…».

A telecamere spente, il tono cambia. Nelle storie su Instagram l’ex sacerdote ha raccontato la notte seguita al debutto:

«Sto provando a dormire ma non riesco. È l’adrenalina della prima puntata. È la gioia di aver ballato per la prima volta. È il futuro che è entrato nel mio presente. Sono estremamente grato per l’opportunità di partecipare a Ballando con le Stelle».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI