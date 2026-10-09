Prime Video ha ordinato una serie scripted dedicata al caso di Karen Read, con Elizabeth Banks protagonista e produttrice esecutiva. Il progetto, ancora senza titolo, nasce dal podcast Karen ed è affidato a Justin Noble.

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Otto episodi ispirati al podcast Karen

La serie sarà composta da otto episodi da un’ora ciascuno. Noble firma la scrittura, cura lo showrunning e ricopre il ruolo di produttore esecutivo, mentre Banks interpreterà Read. Alla produzione esecutiva collaborano Warner Bros. Television, Brownstone Productions, David E. Kelley Productions, Audible e Law&Crime. Tra i produttori esecutivi figurano anche Max Handelman, Krissy Wall, David E. Kelley, Matthew Tinker, Aaron Hart, Marshall Lewy, Jeni Mulein, Jen Sargent, Rachel Stockman e Dan Abrams. Il progetto è arrivato ad Audible attraverso la sua integrazione con Wondery, con Hart nel ruolo di supervisore.

La trama prende le mosse da una scena che in Massachusetts conoscono tutti: un agente della polizia di Boston viene trovato senza vita nella neve durante una tempesta, e i sospetti si concentrano sulla fidanzata. Lei e i suoi legali si dichiarano innocenti e sostengono che il vero bersaglio di una cospirazione sia proprio lei, con i responsabili veri protetti da qualcuno: da qui la vicenda dilaga e spacca in due una comunità. La serie segue il moltiplicarsi dei sospetti e racconta l’ossessione collettiva per il true crime.

Le parole di Banks e di Noble

Banks, attrice tre volte candidata agli Emmy, produttrice, sceneggiatrice e regista originaria di Pittsfield, in Massachusetts, ha spiegato perché il progetto la riguarda da vicino.

Sono cresciuta in Massachusetts e, come moltissime persone lì, abbiamo visto questo caso dividere famiglie, amici e intere città. Abbiamo passato anni su questo materiale perché le domande che solleva vanno ben oltre un’aula di tribunale: perché scegliamo le storie in cui credere e cosa accade quando la fiducia nelle nostre istituzioni si rompe. Justin ha scritto una serie che rispetta e tratta con cura la complessità di quello che è successo e della reazione del pubblico. Siamo grati a Prime Video, a Warner Bros. Television e ai nostri partner di David E. Kelley Productions, Wondery e Law&Crime per aver creduto nel progetto fin dall’inizio.

Noble, che ha lavorato anche a Brooklyn Nine-Nine, Never Have I Ever e Idiotsitter, insiste sulla materia narrativa e su ciò che resta dopo la visione.

Questo caso ha più colpi di scena di qualsiasi storia abbia mai consumato, reale o di finzione. Fa sembrare M. Night Shyamalan una Nora Ephron. Ma la ragione per cui questa storia risuona e va raccontata sono gli insegnamenti profondi che lascia: un sistema giudiziario profondamente imperfetto che ha urgente bisogno di cambiare, il modo in cui le donne vengono trattate da chi usa e abusa del proprio potere, e una vittima che merita di essere ricordata.

Per Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios, al centro della vicenda c’è una verità che diventa questione di prospettiva e una comunità costretta a guardare in faccia le proprie fratture. Marshall Lewy, responsabile dei contenuti Audible per il Nord America, sottolinea come la vicenda abbia coinvolto il Paese perché tocca temi di verità, lealtà e fiducia, e come il podcast abbia fissato lo standard nel raccontarla.

Il caso e la reazione di Read

Read è stata processata per la morte del fidanzato John O’Keefe, agente della polizia di Boston, avvenuta nel 2022. Le accuse iniziali riguardavano l’omicidio di secondo grado e l’omicidio colposo, mentre la difesa sosteneva che fosse stata incastrata, vittima di una cospirazione ordita da appartenenti alle forze dell’ordine. Il primo processo si era chiuso nel 2024 con una giuria incapace di raggiungere un verdetto; nel giugno 2025, al termine del nuovo processo, Read è stata assolta. È stata invece condannata per guida in stato di ebbrezza e ha ricevuto un anno di libertà vigilata.

Quando nel 2025 Amazon annunciò di stare sviluppando la serie, la diretta interessata non la prese bene.

Non ho nulla a che fare con questo; non è autorizzato da me in alcun modo.

Il suo avvocato, Alan Jackson, ha aggiunto che quella di Read è una storia che spetta a Karen Read raccontare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI