La prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha conquistato il 25,6% di share, con tredici vip in pista e diverse novità nel cast fisso. A distanza di giorni, però, si continua a parlare soprattutto di un commento di Barbara d’Urso e della replica di Guillermo Mariotto.

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Il botta e risposta tra Mariotto e la d’Urso

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, lo stilista ha criticato la collega di giuria per aver fatto, a suo dire, un paragone azzardato tra il tango da lui ballato nel 2025 e quello di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, sostenendo che un giurato non dovrebbe mai mettere a confronto se stesso e un concorrente.

“Non capisco questo paragone tra il tango fatto da una e dall’altra. Il tango della d’Urso era quello della passione partenopea, tipo la passione di Rossella Erra, invece quello della Muti era molto diverso. Quello di Ornella era un tango molto chic, perfetto, impeccabile, con la freddezza di una donna che ti attende per poi divorarti. È un’altra cosa, non si possono proprio paragonare. Quello che abbiamo visto adesso è un tango chic, elegante, non c’è proprio paragone. Non doveva paragonarli. Ma come, vai lì, fai il giudice e ti metti a fare i paragoni?! No! Sono arrabbiato”.

Mariotto, però, sembra aver dimenticato un dettaglio: non è stata la d’Urso a fare confronti. Sabato scorso era stato Alberto Matano a dichiarare:

“Mi domando due cose. Uno, cosa accada con Pasquale perché ogni volta c’è una specie di magia che si crea con lui e poi la seconda è che voglio sentire Barbara d’Urso che un anno fa era lì a ballare il tango con Pasquale, quindi sono molto curioso, cara Barbara, di sentire questo tuo giudizio, perché il tuo tango era stato una cosa ipnotica l’anno scorso”.

In quell’occasione Barbara aveva subito messo le mani avanti, cercando di non fare paragoni:

“Non si possono paragonare. Il nostro tango veniva dopo varie puntate, questo è stato fatto alla prima puntata. Ornella poi è bellissima, ha questo primo piano che è stupendo”.

Giudizi a confronto

Su un punto Mariotto non ha torto, e ha dimostrato di avere buona memoria: il gradimento per il tango di Ornella e le perplessità suscitate invece da quello di Barbara. Un anno fa lo stilista era stato piuttosto duro con la d’Urso dopo l’esibizione.

“Tutto questo cupo, questo dolore, questo nero. Tutto forte, tutto tanto, un ricordo, un amore, che è tornato. Ma che noia, non mi piace, non siete voi. Liberati di tutta questa Santa Barbara. E tu Pasquale sembri il fantasma dell’opera. Rischiate che gli altri passino avanti e di Barbara si dimenticano tutti”.

Sabato scorso, invece, il giurato ha speso parole entusiaste per il debutto in pista di Ornella Muti.

“È difficile, è la Muti. Io ho visto una coccodrilla che si muove lentamente, sa dove deve andare, si muove, apre leggermente gli occhi e poi pazzesca, asciutta, consistente, efficace. Un tango come si deve”.

Le paure della nuova giuria e le reazioni

Ospite a La Volta Buona, Mariotto ha raccontato anche le “paure” vissute dalla giuria nel corso della prima puntata, a causa dei nuovi ingressi dietro il bancone di Alberto Matano e Barbara d’Urso al posto di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. La nuova squadra avrebbe creato, almeno inizialmente, tensione e “ansia da prestazione”.

“Eravamo tutti spaventati, io avevo il cuore in bocca. Sembrava stessimo per andare in onda per la prima volta”.

Lo stilista venezuelano ha poi rivolto un consiglio ai nuovi giurati, invitandoli a trovare una propria identità nel programma.

“Vanno stanati. Non si può fare buonismo, altrimenti succedono altre dinamiche che potrebbero stravolgere la situazione”.

Il commento sulla mancanza di passione ha suscitato fischi dal pubblico e non è piaciuto a La Rocca, che ha risposto:

“La performance è arrivata allo studio, se a lei non è arrivato va bene così”.

Anche Rossella Erra ha commentato la situazione, rivelando che tra Ornella Muti e Barbara d’Urso ci sarebbe stata in passato “un’incomprensione”, senza fornire ulteriori dettagli.

A commentare la nuova giuria è intervenuto anche Giancarlo Magalli, ospite in studio da Caterina Balivo: il conduttore ha detto di aver apprezzato il cambiamento, anche se, a suo avviso, “Matano sembra Canino”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI