Giovedì 8 ottobre 2026 il prime time ha premiato Doc – Nelle tue mani 4: su Rai1 il primo episodio ha raccolto 4.240.000 spettatori con il 23,65% di share, il secondo 3.733.000 con il 27,68%. Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia si è fermata a 1.643.000 spettatori e all’11,39% di share.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Rai1, la serata è di Doc – Nelle tue mani

La rete ammiraglia ha puntato sul terzo e sul quarto episodio della stagione, intitolati Coordinazione e Maledetto lunedì, con Luca Argentero di nuovo nei panni di Andrea Fanti, il primario che nella fiction si muove tra reparto e memoria. I due episodi hanno seguito un andamento curioso, perché il pubblico è sceso passando dal primo al secondo mentre la quota di share è salita: segno che il calo complessivo degli spettatori davanti alla tv, nella seconda parte della serata, è stato più forte di quello registrato dalla fiction.

Canale 5, la dizi turca prova il prime time

Tutto per la mia famiglia, la serie turca dedicata ai fratelli Eren, per una sera ha lasciato la collocazione del daytime ed è approdata per la prima volta in prima serata. La scelta non ha pagato quanto la concorrenza: 1.643.000 spettatori e l’11,39% di share, meno di un terzo del pubblico seguito da Rai1.

Il resto della serata, rete per rete

Dietro le due reti principali la gara resta serrata. Su Rai2 Ore 14 sera, la versione serale del programma di Salvo Sottile tra approfondimenti e ricostruzioni dei principali casi di cronaca nera, si ferma a 1.023.000 spettatori con il 7,37%. Italia 1 risponde con Le Iene, condotte da Veronica Gentili e con Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano nel cast, fermandosi a 812.000 spettatori e 7,23%. Su La7 Piazza pulita tocca 745.000 spettatori (5,76%), mentre su Rete 4 Dritto e rovescio, guidato da Paolo Del Debbio tra temi di attualità e politica, si assesta a 670.000 (5,42%).

Più indietro le altre reti: Tv8 manda in onda The Equalizer 2 – Senza perdono e totalizza 572.000 spettatori (3,68%), Rai3 con Hit Man – Killer per caso arriva a 453.000 (2,54%) e il Nove, con Buy it now – Mai più senza, chiude a 350.000 spettatori e al 2,08% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI