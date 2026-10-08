Dal 12 al 16 ottobre tornano le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, la serie turca che in originale si intitola Kardeşlerim: su Canale 5 la trovate ogni giorno intorno alle 16:10, il sabato e la domenica alle 14:30 e il giovedì anche in prima serata. Dal 18 ottobre, però, la domenica non sarà più un giorno di programmazione e il fine settimana si ridurrà al solo sabato.

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Omer, le foto sparite e la fame in casa

Ogulcan e Aybike vogliono capire cosa sia successo davvero alle fotografie che Omer aveva nascosto, e lo mettono alle strette. Il ragazzo alla fine ammette di averle fatte sparire in cambio di denaro, per dare una mano a Orhan. La povertà, intanto, non gli concede tregua: la mancanza di Kadir si fa sentire ogni giorno e Omer prova comunque a comportarsi da fratello maggiore responsabile, perché alle sorelle non manchi nulla. Con Ogulcan prova a vendere acqua per strada, senza fortuna.

Poi arriva il momento peggiore, quando Asiye perde i sensi per la denutrizione. I soldi non bastano più per fare la spesa e spesso è lei a rinunciare a mangiare, pur di sfamare la piccola Emel. Saputo del malore, Omer accetta un incarico misterioso e rischioso, pur di garantire un futuro alle sorelle. Con i primi guadagni in casa arrivano il carbone e un po’ di viveri, e ai familiari racconta di essere stato assunto in un supermercato per le consegne. La verità è diversa: durante un turno di notte in cantiere viene confuso con un parcheggiatore abusivo e aggredito con violenza da alcuni criminali.

Suzan tra Resul e il ritorno di Akif

Harika vuole lasciarsi alle spalle la povertà ed esorta la madre a tornare vicina a Resul, che ha scelto di chiederle la mano. Con l’aiuto di Tolga, Emir, Ozge e Dora sfruttano le ambizioni sociali della ragazza per coinvolgerla nelle loro uscite, un altro tassello della vendetta contro Ogulcan. Mentre Harika è fuori casa, Akif si presenta da Suzan in evidente stato di ebbrezza e le chiede una seconda possibilità; delusa e senza più illusioni, lei gli dice di no. Il giorno seguente, però, si siede a cena con Resul.

Akif ha ormai lasciato la casa e, deciso a impedire le nozze, la raggiunge nella casa al mare. La conversazione tra i due finisce però per essere ascoltata da tutti, e i ragazzi scoprono che prima dell’incidente Hatice li aveva visti insieme. Nebahat, intanto, tocca con mano la fine del proprio matrimonio. Sempre Harika confessa a Ogulcan di non aver detto la verità sulla serata precedente, e nel loro rapporto si apre un’ennesima crepa.

Sengul smascherata, la festa di Berk e il bowling

Sengul ha ormai ritrovato la memoria, eppure continua a recitare la parte della donna senza ricordi, perché teme che Orhan la cacci di casa. A smascherarla è Akif, davanti a Nebahat, che ne approfitta per punirla dimezzandole lo stipendio.

Intanto Doruk lavora all’organizzazione di una festa a sorpresa per il compleanno di Berk, nella casa al mare. A scuola Kaan ricompra per Asiye la gonna bruciata, ma la ragazza crede che il dono arrivi da Doruk e lo ringrazia, facendo scoppiare una scenata di gelosia. Tocca poi a Tolga sospettare che Kaan nutra dei sentimenti per Asiye, e da quel momento osserva con diffidenza ogni loro scambio. Resul, invece, organizza per la classe una giornata al bowling, che Tolga cerca di trasformare in una nuova provocazione ai danni di Omer.