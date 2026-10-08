La seconda stagione de L’Istituto si allontana dal romanzo di Stephen King e si spinge in un territorio inedito. MGM+ ha annunciato la data di debutto, l’8 novembre 2026, e ha pubblicato il trailer ufficiale degli otto nuovi episodi.

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Il debutto su MGM+ e il nuovo ritmo di uscita

Gli otto episodi della seconda stagione saranno disponibili in streaming a partire dall’8 novembre 2026, con un nuovo capitolo a settimana, il giovedì. Il modello di distribuzione cambia rispetto alla prima stagione, quando i primi due episodi erano arrivati insieme. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Spagna, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Brasile, in Messico, in Cile e in Colombia la serie viene proposta in esclusiva su MGM+; per tutti gli altri territori la distribuzione internazionale è affidata ad Amazon MGM Studios Distribution. Anche in Italia, dunque, la nuova stagione si potrà seguire su MGM+.

La storia riparte dalla fuga da Dennison

Luke, Kalisha, Nicky, George e gli altri ragazzi hanno lasciato l’Istituto e sono finalmente liberi, ma continuano a essere braccati, mentre Tim Jamieson e Wendy provano a metterli al riparo. I fuggitivi hanno scoperto che quello di Dennison non è stato un caso isolato: in diverse parti del mondo esistono altre strutture dello stesso tipo, e proprio questa rete globale diventa il motore dei nuovi episodi. Già nella prima stagione la serie si era allontanata dal libro, trasformando i bambini del romanzo in adolescenti, avvicinando geograficamente la vicenda di Tim a quella dell’Istituto e ampliandone il ruolo. Con il materiale originale ormai esaurito, quelle scelte pesano ancora di più.

Jack Bender, regista e produttore esecutivo, ha spiegato che la seconda stagione permetterà di esplorare gli altri istituti, chi li governa e tutto ciò che il romanzo si limitava a lasciare intuire. King, coinvolto come produttore esecutivo, ha dato il proprio consenso alla nuova direzione: si tratta quindi di un’espansione televisiva del suo universo, non di un seguito non autorizzato. Quando la serie è stata rinnovata, lo scrittore aveva commentato così:

Liberi ma braccati, nuovi pericoli attendono i fuggitivi dall’Istituto, e non vedo l’ora.

Anche Bender e Benjamin Cavell hanno raccontato il loro entusiasmo. La risposta alla prima stagione li ha gratificati molto e, dicevano, fin dall’inizio del progetto sentivano che ci sarebbe stato ancora molto da raccontare attorno a personaggi alle prese con i pericoli del mondo che attraversano. Il risultato è un cambio di scala, da racconto di fuga da un singolo edificio a guerra contro un’organizzazione internazionale, con antagonisti e strutture nuove e una mitologia che non deve più seguire il libro pagina per pagina.

Nolan Reeves e il ritorno della signora Sigsby

L’aggiunta più pesante al cast è quella di Alfie Allen, noto soprattutto per Il Trono di Spade. Interpreta Nolan Reeves, un eccentrico miliardario europeo attivo nel settore tecnologico che figura tra i finanziatori dell’Istituto, descritto come un uomo con un’agenda personale e ambizioni tutt’altro che trasparenti. Il trailer lascia intendere che Reeves collaborerà con il vertice dell’organizzazione per ricostruire quanto è stato distrutto, mentre Luke e gli altri proveranno a fermare definitivamente il sistema.

Torna anche Mary-Louise Parker nei panni della signora Sigsby, personaggio che nel romanzo muore e che nella serie è invece ancora in gioco, con una chiavetta contenente informazioni potenzialmente devastanti. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da MGM+: