Il quiz più longevo della televisione italiana spegne venticinque candeline e si prepara a ripartire con una veste rinnovata. “L’Eredità” torna su Rai1 con la sua 25esima edizione, pronta a rimettersi in moto nel preserale.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un quarto di secolo in preserale

L’appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre alle 18.40, quando il game show realizzato in collaborazione con Banijay Italia prenderà il testimone di un altro pilastro dell’access prime time di Rai1, “Reazione a Catena” di Pino Insegno. Alla conduzione torna Marco Liorni, reduce dall’esperimento estivo de “L’Eredità Summer”, trasmesso per la prima volta proprio nella fascia preserale del primo canale. Le puntate andranno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e chi preferisce recuperarle in un secondo momento potrà farlo su RaiPlay.

Accanto al conduttore ci saranno due volti nuovi nel ruolo di Professoresse: la modella romana Marta Antonucci, al suo debutto assoluto in televisione, nel cui curriculum figurano i titoli di Miss Roma 2023 e Miss Cinema Lazio 2022, e la senese Ofelia Passaponti, vincitrice di Miss Italia nel 2024, che nella scorsa stagione ha affiancato Amadeus a “La Corrida” sul canale Nove. Le due raccolgono il testimone dalle uscenti Greta Zuccarello e Linda Pani, molto apprezzate dal pubblico nelle ultime due annate. Nelle coreografie saranno affiancate dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, già protagonisti con successo nella versione estiva del programma. Nel corso della stagione sono inoltre previsti ospiti speciali e altre sorprese pensate per accompagnare l’edizione celebrativa.

Come funziona il nuovo gioco “Sbagliando s’impara”

La venticinquesima edizione porta con sé anche novità nel regolamento, a partire dal gioco che aprirà ogni puntata: “Sbagliando s’impara”, che vede protagonisti tutti e sette i concorrenti ai nastri di partenza. Il meccanismo è semplice ma insidioso. A ciascun giocatore viene proposta una frase celebre, il titolo di un’opera o il verso di una canzone al cui interno è stato inserito un errore, come una parola sostituita (il caso citato dagli autori è quello de “Il signore degli agnelli” al posto de “Il signore degli anelli”), e il concorrente di turno ha 7 secondi di tempo per individuare l’imprecisione e pronunciare la correzione esatta.

Se la risposta è sbagliata o non arriva entro il tempo limite, il giocatore accumula un errore e il conduttore svela la parola corretta prima di passare al concorrente successivo con una nuova frase. Il primo che totalizza due errori finisce a rischio eliminazione e deve “puntare il dito” contro un avversario per sfidarlo nel primo dei duelli a tempo della “Scalata doppia”.

Il “Bonus 25 anni” e il suo legame con la Ghigliottina

Il regalo pensato per il quarto di secolo di presenza televisiva è il “Bonus 25 anni”, in palio nelle puntate in onda indicativamente dal 19 ottobre al 22 novembre 2026. In ciascuna di queste puntate, una delle quattro sfide a tempo della “Scalata doppia” disputate nel corso della serata viene abbinata in modo del tutto casuale a un bonus da 25 mila euro. I concorrenti scoprono quale sia la sfida baciata dalla fortuna soltanto al momento di giocarla, subito dopo che il concorrente a rischio ha scelto chi sfidare, in una dinamica che aggiunge suspense a ogni duello.

Chi vince il duello abbinato al bonus si aggiudica il diritto ai 25 mila euro extra. La somma non entra però subito nel montepremi provvisorio del giocatore, ma resta in attesa del momento decisivo, quello della Ghigliottina finale. Se il vincitore del bonus riesce a conquistare il titolo di Campione di puntata e ad accedere all’ultimo gioco, i 25 mila euro andranno ad aggiungersi direttamente al montepremi di partenza con cui tenterà la scalata finale, trasformando una singola risposta in una spinta potenzialmente decisiva per chi segue la sfida fino all’ultimo secondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI