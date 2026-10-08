Le puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 ottobre su Canale 5 raccontano che cosa succede alla Forrester Creations dopo il colpo di mano di Carter e Hope. Steffy è decisa a non fare sconti e Brooke appare sempre più inquieta: si prepara una settimana di resa dei conti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Hope e Steffy, resa dei conti allo chalet

Avvisata dal padre, Steffy si presenta allo chalet di Hope per affrontarla e farsi spiegare quello che è successo. Alla Forrester Creations quasi nessuno è ancora al corrente dell’inganno architettato da Carter. Hope non arretra di un passo e ribadisce le sue ragioni. Il licenziamento, sostiene, è stato ingiusto, perché lei e Carter hanno agito per strappare l’azienda a una gestione che considerano fallimentare, figlia soprattutto delle scelte di Steffy. Respinge poi l’accusa di aver provato a sedurre il marito della Forrester: la biancheria intima che indossava, dice, era per Carter.

Steffy non cambia idea e le ricorda il motivo del provvedimento, il flop di Hope for the Future. Le due si scontrano ancora una volta senza arrivare a capirsi, e la Forrester arriva ad attribuire a Hope la responsabilità di tutto, sostenendo che sia stata lei a manovrare Carter fino a spingerlo a ribellarsi alla sua famiglia. Poi le chiude la porta in faccia: alla Forrester Creations non rimetterà piede.

Ridge, intanto, mette al corrente Taylor di quanto è accaduto. La stilista accoglie la notizia con sorpresa e, come lui, è convinta che Hope abbia avuto un ruolo nel tradimento. Allo chalet, però, i due protagonisti della vicenda alternano il senso di colpa alla speranza, illusi da un messaggio di Ridge che sembra lasciare aperta una porta per la rinascita della linea.

Carter si autoproclama manager della Forrester

Il piano di Carter non si ferma. L’uomo deposita i documenti che ridisegnano l’assetto giuridico della società e, grazie alle firme raccolte con l’inganno, si nomina lui stesso manager della Forrester Creations. Quando capiscono la portata della mossa, Eric, Ridge e Steffy rimangono senza parole.

I tre si rivolgono allora all’avvocato Justin Barber per sapere se l’operazione si possa annullare. La verifica conferma che i documenti sono in regola: il passaggio di consegne è avvenuto nel pieno rispetto delle procedure e non ci sono appigli per tornare indietro. Della vicenda si accorgono anche Zende, Will ed Electra. Ai piani alti nessuno può entrare negli uffici, e per tutti è chiaro che è in corso una riunione decisiva.

I timori di Brooke e il rimprovero a Hope

È la figlia a raccontare a Brooke che i documenti firmati con l’inganno sono già stati depositati e che Carter si prepara a sfidare apertamente la famiglia Forrester. La notizia inquieta la Logan, che teme le conseguenze di una scelta tanto pesante, anche sul piano personale: il timore è che il colpo di testa di Hope finisca per pesare sulla sua relazione con Ridge.

Pur comprendendo la rabbia della figlia per il licenziamento e per la chiusura della linea, Brooke non riesce a giustificare quello che ha fatto Carter. A suo giudizio ha tradito la fiducia che i Forrester gli avevano accordato, e le dispiace che Hope si sia cacciata in una situazione simile. Dura, infine, la strigliata a Hope per aver preso parte a una macchinazione che rischia di travolgere tutti.