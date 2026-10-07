Una registrazione molto movimentata quella del 6 ottobre di Uomini e Donne. Al Trono Over non sono mancate discussioni particolarmente accese, al punto da spingere Marina Brochetta a lasciare lo studio. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, ad animare le riprese è stato soprattutto Giovanni Grazioso, il quale è stato al centro di un dibattito acceso causato da una segnalazione nei suoi riguardi.

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Anticipazioni Trono Over UeD: Marina va via, conoscenze al capolinea e nuove scoperte

Le anticipazioni della registrazione del 6 ottobre di Uomini e Donne rivelano che c’è stato un momento molto concitato per Marina Brochetta. Stando a quanto riportato su Lollo Magazine, la donna è uscita con Antonio, tuttavia, ha reputato i comportamenti dell’uomo un po’ troppo fisici nei suoi riguardi, specie alla luce del fatto che la conoscenza è ancora in una fase prematura. Questo, però, ha spinto gli opinionisti ad andare contro Marina, accusandola di perdere solo del tempo e di non essere interessata a nessun cavaliere. La Brochetta si è così adirata al punto da uscire dallo studio.

Sabrina Zago, dal canto suo, ha voluto interrompere la conoscenza con Walter. I due hanno trascorso dei momenti a casa di lui, tuttavia, Sabrina ha ammesso di non sentire quel coinvolgimento tale da spronarla ad andare avanti, dunque, ha preferito porre fine alla frequentazione. Situazione del tutto differente quella relativa a Donato e Teresa che, invece, si sono trovati molto bene insieme, malgrado delle perplessità iniziali, quindi hanno voluto continuare ad uscire. Michela, invece, ha interrotto la conoscenza con Giovanni, mentre Diego è tornato nel parterre dopo una breve assenza.

Pesante segnalazione su Giovanni Grazioso al Trono Classico di Uomini e Donne

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, ne sono accadute di tutti i colori. Giovanni Grazioso è stato subito invitato al centro dello studio a causa di una segnalazione. Maria De Filippi gli ha chiesto spiegazioni in merito ad una certa Rosaria. Lui ha svelato di essere stato in contatto con lei questa estate e di aver manifestato l’intenzione di frequentarla. Quando la ragazza è entrata in studio, però, ha aggiunto un particolare che ha acceso subito la polemica. In particolare, ha detto che Giovanni l’avesse contattata anche ne 2024, quando lui era ancora impegnato con Sabrina. Questo elemento ha spinto gli opinionisti a sbottare contro il ragazzo accusandolo di non essere sincero. La conduttrice, per contro, ha spiegato che Giovanni aveva parlato alla redazione di questa ragazza e aveva anche chiesto di chiamarla per farla scendere a corteggiarlo, ma di aver ottenuto un rifiuto. In ogni caso, la padrona di casa ha invitato il tronista a proseguire il suo percorso mostrando maggiore trasparenza.

Anche agli altri due Troni ci sono stati momenti degni di nota. Giacomo è uscito con Alessandra e tra di loro è nata una splendida sintonia. La ragazza gli ha detto di essersi ricreduta su di lui, malgrado un iniziale momento di titubanza. I due, infatti, hanno deciso di proseguire con entusiasmo la conoscenza. Il tronista, però, ad un certo punto ha fatto un discorso sull’eccessiva esposizione sui social da parte di alcune ragazze, cosa che ha sollevato delle perplessità.

Al Trono di Giorgia, invece, c’è stato uno scontro tra corteggiatori. Raffaele ha accusato Lory e Lorenzo di non essere sinceri. Questo, chiaramente, ha generato un forte scontro tra i tre, che non hanno fatto altro che accusarsi a vicenda. Alla fine, poi, la tronista ha deciso di eliminare Lorenzo, il quale è convenuto sulla sua decisione dicendo di non essere spronato neppure lui ad andare avanti, anche se in precedenza aveva dichiarato tutt’altro.