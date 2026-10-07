Il 13 ottobre torna su Rai1 la terza puntata di “Tutto l’amore che resta”, la fiction con Raoul Bova che ha riportato al centro della prima serata una scuola molto speciale e le vite che la attraversano. Due nuovi episodi, il quinto e il sesto, spostano l’equilibrio della storia su un terreno ancora più delicato.

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Una scuola che mette al centro le persone

Stefano Fogli (Raoul Bova) è il preside del liceo Helen Keller, un istituto che fonda sull’inclusione uno dei suoi pilastri e che sceglie di mettere gli studenti davanti a tutto. La sua missione è abbattere le barriere tra ragazzi abili e disabili, valorizzando l’elemento umano prima di qualsiasi regola o graduatoria. È una scelta con radici profonde e personali, legate alla malattia del figlio, che lo porta a scontrarsi con la realtà quotidiana della scuola italiana. Nel suo percorso compare anche un’ispettrice inviata dal Ministero dell’Istruzione, una donna del suo passato che promette di complicare i suoi piani.

Nell’istituto abbiamo conosciuto Vittoria (Gloria Harvey), sedicenne della Roma bene arrivata in provincia dopo un trasloco burrascoso insieme al fratello Matteo (Francesco De Rosa), ragazzo autistico. Per lei la strada non è semplice, e proprio questo rende la serie un racconto in cui le vicende di una scuola fuori dal comune camminano sullo stesso binario delle storie umane di giovani e adulti che provano a costruire un futuro migliore.

La fiction conta 8 episodi divisi in 4 prime serate, con due episodi trasmessi ogni appuntamento. Il cast riunisce Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella, Adriana Savarese, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Francesco De Rosa, Riccardo De Rinaldis, Pierpaola Janvier, Noemi Magagnini, Gabriele Rizzoli, Gaia Ravina, Damiano Potenti, Gabriele Di Stadio, Giordano Liberati e Chiara Bordi: un gruppo ampio, necessario per tenere in piedi una storia corale che intreccia generazioni e sensibilità diverse.

Il debutto del 29 settembre ha premiato questa scommessa. La serie ha conquistato la prima serata con 2 milioni 673 mila spettatori e il 17,3% di share, precedendo la concorrenza e confermando l’interesse del pubblico per una narrazione che affronta inclusione, disabilità, pregiudizi e diritto a una seconda possibilità.

Episodi 5 e 6: crisi familiare e tensione all’istituto

Nel quinto episodio l’istituto si mobilita per realizzare dei video-messaggi istituzionali, ma il preside deve fare i conti con questioni più private. Luca riesce finalmente a superare le proprie paure e a varcare la soglia di casa, eppure l’iniziativa, tenuta nascosta a Paola, fa crollare il patto di fiducia tra i coniugi. Stefano, logorato dalle accuse di mettere sempre il lavoro al di sopra di tutto, si trova costretto ad abbandonare il tetto familiare e cerca rifugio nella scuola, dove trova l’inaspettata solidarietà di Pietro. Nel frattempo Pietro si avvicina sempre più a Nuri, mentre Carlotta decide di interrompere di nascosto la terapia per la sua malattia. Giulio, invece, riceve dalla polizia nuovi elementi sull’incidente che lo ha lasciato sulla sedia a rotelle: una ferita che sembra impossibile da rimarginare torna ad aprirsi.

Nel sesto episodio le tensioni all’interno dell’istituto raggiungono il culmine. Stefano, ancora costretto a vivere a scuola, deve fronteggiare le pressioni di Michela, pronta a chiudere il programma di reinserimento dopo il ritrovamento di droga nell’edificio. Nonostante le avversità, il preside si conferma un instancabile idealista e si ostina a difendere a ogni costo i suoi studenti più problematici. Attorno a lui i destini dei ragazzi si complicano: Pietro è tormentato dalla rabbia repressa e da un inconfessabile segreto, Matteo corteggia goffamente la professoressa Gaia, Ambra prende una decisione estrema legata alla sua intimità e Vittoria, proprio quando sembra aver trovato la felicità, si scontra con un’oscura verità del passato pronta a travolgerla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI