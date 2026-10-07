Sara Prati, professoressa di matematica, ha vinto 260mila euro in una sola puntata di Caduta Libera, un record assoluto per il programma. Il montepremi complessivo accumulato dalla concorrente di Canale 5 è così salito a 440mila euro.

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La vincita da 260mila euro e il record del montepremi

Martedì 6 ottobre, durante la puntata del preserale condotto da Max Giusti con la presenza in studio di Isobel Kinnear, Sara Prati ha superato il gioco finale de Le 10 Botole aggiudicandosi 260mila euro, la cifra più alta vinta in una sola puntata da quando il game show è in onda. Dopo dieci puntate sulla botola centrale, il suo montepremi ha raggiunto quota 440mila euro, un traguardo che l’ha lasciata visibilmente emozionata: “Non so neanche se sono io in questo momento”, ha detto. Max Giusti ha commentato: “Questa campionessa è fortissima”, aggiungendo che secondo lui Sara rappresenta al meglio le professoresse italiane.

Chi è la professoressa campionessa

Sara Prati ha 54 anni ed è originaria di Mandrogne, frazione di Alessandria, anche se risiede a Spinetta Marengo. Insegna matematica ed è laureata in Matematica e in Scienze Politiche, indirizzo economico: una preparazione che le ha permesso di affrontare con sicurezza le domande più disparate del gioco. Fuori dal programma è appassionata di romanzi gialli, di serie tv poliziesche italiane e conosce a memoria tutti i film di Terence Hill e Bud Spencer. È diventata campionessa nella puntata del 27 settembre, dando il via al percorso che l’ha portata a riscrivere i record del programma.

Il percorso vincente: dalle 10 botole alla vetta

La scalata di Sara Prati è stata costellata di successi. In una puntata precedente aveva superato il gioco finale rispondendo correttamente su quale personaggio storico non si fosse mai sposato: la risposta, Leonardo da Vinci, le aveva fruttato 10.000 euro. Il 4 ottobre è arrivata la prima grande vincita, quando al gioco delle 10 Botole ha dovuto stabilire quale, tra la piramide di Cheope e Notre-Dame de Paris, avesse richiesto più tempo per essere realizzata. La scelta della cattedrale francese si è rivelata corretta e le ha fruttato 170.000 euro, battendo il primo record. Il 6 ottobre è arrivata la vincita più alta: con la risposta esatta sulla specie animale più longeva, lo squalo della Groenlandia, ha conquistato 260.000 euro in una sola puntata.

Il format di “Caduta Libera” è basato su Still Standing di July August Productions Ltd, distribuito da ITV Studios Global Partnerships Limited. È una produzione RTI realizzata con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) in cooperazione con ITV Studios.