Mercoledì 7 ottobre, alle 20.40, Gerry Scotti torna su Canale 5 con una serata speciale dedicata al game show che ha riportato la Ruota al centro del palinsesto Mediaset. L’appuntamento è con La Ruota dei Campioni, un evento in prima serata che mette l’una contro l’altra le migliori storie del programma.

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La sfida tra i campioni storici

La serata nasce da un’idea semplice: riunire i concorrenti che, nel corso delle varie edizioni de La Ruota della Fortuna, hanno conquistato i montepremi più alti. Dodici super concorrenti si alterneranno davanti alla mitica Ruota, sfidandosi tre alla volta in quattro tornei tematici dedicati ai Campioni del cinema, della musica, dello sport e della tv.

Prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, il gioco prosegue oltre i primi round: i tre giocatori che avranno guadagnato di più torneranno a scontrarsi in altri due round aggiuntivi. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore si guadagnerà il titolo di Campione dei Campioni e potrà affrontare La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di portare a casa fino a 300.000 euro.

In studio non mancheranno i volti che accompagnano da sempre il programma: al tabellone c’è Samira Lui, mentre la colonna sonora è affidata ai Fortuna Six. Secondo alcune guide TV, il titolo completo della serata speciale sarebbe “La Ruota dei Campioni e delle Stelle”, una formula che unisce i campioni storici del gioco a personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Quattro tornei e la ruota delle meraviglie

La struttura della puntata è pensata per tenere alta la tensione dall’inizio alla fine. I quattro tornei tematici permettono di ripercorrere le categorie che hanno fatto la storia del format, mentre i round finali restringono il campo ai concorrenti più forti, quelli che hanno dimostrato maggiore sangue freddo davanti alle lettere e ai rischi della Ruota.

Il gran finale con La Ruota delle Meraviglie è il momento più atteso: qui il Campione dei Campioni si gioca tutto, con un montepremi che può arrivare fino a 300.000 euro. Un meccanismo che premia la fortuna e la capacità di gestire le scelte sotto pressione, come hanno mostrato le tante edizioni del programma.

Il rilancio affidato a Gerry Scotti ha ridato centralità al marchio all’interno del palinsesto Mediaset, che ha esteso il format attraverso serate speciali, ospiti illustri e tornei costruiti attorno ai concorrenti più popolari. Una strategia che ha trasformato un classico della tv generalista in un appuntamento ricorrente, capace di attirare sia il pubblico affezionato sia chi si avvicina per la prima volta al gioco.

Come seguire la serata in tv e in streaming

La collocazione in palinsesto è strategica: La Ruota dei Campioni va in onda subito dopo il TG5 delle 20.00, con inizio previsto per le 20.40 su Canale 5. La serata è trasmessa in chiaro e lo streaming è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, attraverso la diretta del canale.

Chi preferisce recuperare la puntata con calma può contare sull’ecosistema digitale Mediaset: informazioni, approfondimenti e puntate sono accessibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di seguire il programma anche in modalità on demand, per non perdere i tornei, i colpi di scena e le giocate che decideranno chi diventerà il Campione dei Campioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI