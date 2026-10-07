Da venerdì 9 ottobre arriva in esclusiva su Disney+ “Don’t Look Back in Anger“, il documentario che racconta il dietro le quinte della reunion più discussa della musica britannica. Il film contiene la prima intervista in coppia di Liam e Noel Gallagher dopo oltre vent’anni di silenzi, frecciate e distanze.

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Un ritorno atteso da sedici anni

La band si era sciolta nel 2009, con i due fratelli che avevano interrotto del tutto i contatti tra loro. Sedici anni dopo è arrivato il tour di ritorno del 2025, con la macchina da presa pronta a seguirne ogni fase. Il documentario è diretto da Will Lovelace e Dylan Southern e nasce da un’idea di Steven Knight, lo sceneggiatore di Peaky Blinders con alle spalle nomination ai BAFTA e agli Oscar: un racconto costruito con ambizione cinematografica, più che una cronaca musicale.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film è uscito nelle sale appena un mese fa e ha dominato il box office nel Regno Unito e in Irlanda, diventando il documentario con il maggiore incasso dell’anno. Sul fronte critica, il punteggio su Rotten Tomatoes è del 97%, con un audience score addirittura del 98%. Numeri che spiegano perché l’arrivo in streaming fosse atteso con una certa impazienza.

Cosa troviamo dentro il film

La durata è di 122 minuti, ma il materiale messo a disposizione su Disney+ va oltre quello visto al cinema. Accanto alle riprese inedite durante le prove, ci sono momenti in cui Liam e Noel reagiscono all’euforia del pubblico e parlano apertamente del ritrovato rispetto reciproco, un passaggio che difficilmente si sarebbe immaginato fino a pochi anni fa. C’è poi un’attenzione particolare alla musica suonata dal vivo: in esclusiva sulla piattaforma arrivano le esibizioni integrali di “Wonderwall” e “Slide Away”, proposte nelle sale solo in versioni ridotte.

Per chi ha seguito la band dagli anni Novanta, ma anche per chi l’ha scoperta attraverso le nuove generazioni, si tratta di un’occasione per vedere da vicino come si costruisce un tour di questa portata. Le prove, la tensione, la gestione di due personalità notoriamente complicate e la reazione di stadi interi, senza perdere di vista il motivo per cui i Gallagher sono tornati a suonare insieme: un catalogo di canzoni che continua a far cantare pubblici di età molto diverse.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 9 ottobre, in esclusiva su Disney+. Che siate fan storici o semplicemente curiosi di capire come due fratelli hanno ricucito una frattura lunga sedici anni, il film promette di mostrare qualcosa che i palchi da soli non raccontano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI