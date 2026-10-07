Sono passati 14 anni, ma la banda più chiassosa di Hollywood ha deciso di rimettersi in viaggio. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock e gli altri protagonisti di Un weekend da bamboccioni stanno girando il terzo capitolo della saga, che stavolta arriverà direttamente su Netflix, con una finestra d’uscita indicata nell’estate 2027.

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Una reunion attesa da oltre un decennio

A rivelare per primo che le riprese sono in corso è stato Chris Rock, ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con parole che non lasciano spazio a dubbi sulla portata del progetto:

“Stiamo girando Grown Ups 3 proprio adesso, per uscire probabilmente la prossima estate.”

Non si tratta ancora di una data ufficiale comunicata dalla piattaforma, ma è la prima indicazione concreta sul ritorno della saga dopo Grown Ups 2, arrivato nelle sale nel 2013. La notizia segue anni di speculazioni, alimentate anche dalla conferma ufficiale del progetto da parte di Netflix durante la presentazione agli Upfront 2026. Accanto ai cinque storici protagonisti, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider, torneranno moltissimi interpreti dei primi due film: tra questi Maya Rudolph, Maria Bello e Salma Hayek, insieme a Steve Buscemi, Jackie Sandler, Shaquille O’Neal, Colin Quinn, Tim Meadows, Cheri Oteri, Ellen Cleghorne, Nick Swardson, Jake Goldberg, Alexys Nycole Sanchez, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Ada-Nicole Sanger, Morgan Gingerich, Kaleo Elam, Nadji Jeter, Kamil McFadden e David Mattle. Bailee Madison, Julie Bowen e Deon Cole sono invece tra i nuovi ingressi.

Le riprese tra Torino e una vacanza europea

Le lavorazioni sono in corso in una location inattesa: gli attori stanno girando a Torino, allestita per sembrare Parigi. Le riprese proseguiranno fino al 28 ottobre 2026, quindi la produzione è ancora nel vivo in questo momento. La scelta non è casuale: la trama del film ruota attorno a un viaggio nel Vecchio Continente. Secondo la sinossi ufficiale, ora che i figli dei protagonisti sono cresciuti e hanno lasciato casa, il gruppo è finalmente libero di partire per quella che viene descritta come la sua avventura definitiva. Una vacanza europea, appunto, che riporta la banda lontano dalle dinamiche familiari che avevano caratterizzato i primi due capitoli.

Il cambio di scenario si accompagna a un cambio dietro la macchina da presa. A differenza dei primi due film, diretti da Dennis Dugan, il terzo capitolo sarà diretto da Kyle Newacheck, già al timone di Happy Gilmore 2. La sceneggiatura porta la firma di Adam Sandler e Tim Herlihy, che avevano già collaborato a Grown Ups 2 oltre che a produzioni come Happy Gilmore 2 e Hubie Halloween. Sandler, Jackie Sandler, Herlihy e Jack Giarraputo figurano tra i produttori attraverso Happy Madison, con il film realizzato in partnership con Sony Pictures. Tra i produttori esecutivi troviamo Fred Wolf, Judit Maull, Kevin Grady, Jackie Shenoo, Aidan Elliott, Kristen Ploucha e Sarah Sarandos.

Un franchise da 519 milioni di dollari per la strategia Netflix

Per capire il peso di questa operazione basta guardare ai numeri. Il primo Grown Ups, uscito nel 2010, incassò 272,2 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 75 milioni, diventando il film Happy Madison con il maggiore incasso di sempre. Tre anni dopo Grown Ups 2 confermò la forza commerciale della formula, raccogliendo altri 247 milioni nonostante un budget salito a circa 80 milioni. In totale, i due film hanno superato i 519 milioni di dollari nel mondo, un risultato che spiega perché Netflix abbia voluto recuperare questo franchise.

Il terzo capitolo dovrà però funzionare in un contesto diverso. Invece di puntare principalmente sul box office, il film sarà distribuito in streaming e difficilmente avrà una tradizionale uscita cinematografica su larga scala: è il primo titolo della saga a bypassare le sale. Per la piattaforma rappresenta un altro modo di capitalizzare il lungo rapporto con Adam Sandler, trasformando una reunion nostalgica in un nuovo film pensato principalmente per il pubblico di casa. Resta da vedere se la chimica tra Sandler, James, Rock, Spade e Schneider reggerà ancora la stessa formula dopo oltre un decennio di distanza. Per scoprirlo bisognerà aspettare l’estate 2027, la finestra indicata da Chris Rock ma non ancora ufficializzata da Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI