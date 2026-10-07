Il Grande Fratello Vip entra sempre più nel vivo. Settimana dopo settimana le dinamiche tra gli inquilini della casa diventano più nitide, e più ruvide: le nomination restano il momento clou delle puntate, e ogni frase pronunciata nei giorni precedenti finisce per pesare sul destino di chi la abita.

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La nomination di Federica Morello

Nella puntata di venerdì 2 ottobre sono finiti in nomination Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Federica Morello e Moreno Morello. I motivi dietro al nome di Federica arrivano da più concorrenti e raccontano quanto il suo inserimento nel gruppo resti complicato. Alessandro Roncaccia l’ha votata sostenendo che si sia insinuata nel suo legame con Piera Meloni, arrivando a cercare una sorta di triangolo amoroso; Giacomo Gallani le contesta di non integrarsi e di pensare che le altre donne siano invidiose di lei; Guendalina Tavassi non tollera la sua mancanza di ironia e simpatia. Federica, dal canto suo, aveva fatto il nome di Guendalina, accusandola di esporre le proprie idee con modi troppo aggressivi.

Nella puntata di lunedì 5 ottobre arriva poi la nomination da parte di un’altra inquilina, che costringe Federica alla sfida per restare in casa. La motivazione non ha sorpreso chi ha seguito la puntata per intero, perché il battibecco con una ragazza con cui fino a poco prima il rapporto sembrava pacifico e amichevole era sotto gli occhi di tutti. Qualcosa evidentemente ha incrinato quell’atmosfera, e la decisione è stata quella di rendere esplicito il vero pensiero sulla Morello, con l’obiettivo di portarla al ballottaggio e vederla uscire dalla porta rossa il prima possibile.

Giulia Provvedi rompe l’amicizia con Federica

La notizia della puntata riguarda Giulia Provvedi, che nelle settimane precedenti aveva già mostrato un carattere deciso e la tendenza a non tirarsi indietro di fronte alle sfide, lasciando intravedere lati di sé fino a quel momento sconosciuti. Lo ha fatto anche nella puntata di lunedì, quando ha deciso di troncare il rapporto d’amicizia con Federica, convinta che non ci fosse alcun sentimento reale ma solo la volontà di sfruttare le sue debolezze per avanzare nel reality.

Tutto parte dalle nomination e da alcune frasi che Giulia avrebbe pronunciato su Federica nel corso della settimana. La modella si sente attaccata e decide di nominarla, mentre Giulia reagisce definendola poco sincera, furba e teatrale. A complicare il quadro arriva anche l’episodio della vasca, quando Federica racconta di essersi sentita esclusa mentre Giulia, Guendalina Tavassi e Michelle Masullo si rilassavano insieme senza coinvolgerla, una ricostruzione che Giulia nega di aver voluto intenzionalmente.

Nel segreto del confessionale, però, il voto di Giulia prende un’altra direzione: tra gli inquilini immuni, la cantante sceglie Moreno Morello con una nomination dichiaratamente di strategia, spiegando di temere che al televoto possa finire Guendalina e di volerla in questo modo proteggere. Dopo il confronto in studio il clima sembra comunque cambiato: Giulia ammette di aver provocato Federica e le chiede di dirle subito quando qualcosa la ferisce, mentre Federica apre alla possibilità di costruire un rapporto diverso.

L’accusa di essere il prolungamento di Guendalina

La discussione non coinvolge soltanto le due ragazze. Giulia viene accusata da Moreno e da Selvaggia Lucarelli di essere troppo vicina a Guendalina e di apparire come un suo prolungamento, e la stessa conduttrice le suggerisce di trovare maggiore autonomia.

«Ti si vede poco nella Casa, sappilo»

La ragazza difende la propria indipendenza e ribadisce di essere sé stessa, spiegando di aver scelto di nominare Moreno proprio per proteggere l’amica, in cui ha intravisto un’amicizia leale e sincera e con cui ha trovato un feeling immediato.

Il legame tra Moreno e Federica

La situazione degenera quando Guendalina lancia alcune insinuazioni sull’amicizia tra Moreno e Federica, un legame che gli inquilini hanno più volte paragonato a quello tra padre e figlia. La Tavassi ha sottolineato di trovare strano questo rapporto, sostenendo che la moglie dell’ex inviato di Striscia avrebbe dovuto preoccuparsi vedendo la vicinanza tra i due. Un’affermazione che sposta ancora una volta l’attenzione su quanto i rapporti nati dentro la casa siano diventati centrali, e su quanto ogni parola pronunciata in vasca o davanti al camino possa cambiare gli equilibri della prossima puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI