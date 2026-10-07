Dal 9 ottobre arriva su HBO Max la seconda stagione di Furia, la serie spagnola creata e diretta da Félix Sabroso, con un episodio ogni venerdì.

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Un debutto atteso e un cast rinnovato

La nuova stagione è stata presentata in anteprima al Festival di San Sebastián, con la presenza delle protagoniste Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas e Ana Torrent, insieme ai co-direttori Félix Sabroso e Jau Fornés.

Il cast di questa seconda parte mescola volti noti e nuove entrate. Accanto alle protagoniste della prima stagione, Claudia Salas e Ana Torrent, arrivano María León, Maribel Verdú, Ana Mena, Clara Sans e Carmen Maura, mentre tra gli altri interpreti figurano Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Jaime Zatarain, Mariona Terés, Pepa Charro, Jorge Clemente, Alexandre Ars, Miguel Iriarte, Miguel Barraga, María Moreno, Anais Domenech, Alejandro Mesa ed Esther Rivas. La presenza di Ana Mena, nota soprattutto come cantante, aggiunge una curiosità in più a un gruppo già ricco di nomi.

Storie inedite e la forza della furia

La seconda stagione non prosegue le trame precedenti: presenta storie completamente inedite con un cast rinnovato, per un totale di otto episodi da circa mezz’ora ciascuno, rilasciati con cadenza settimanale ogni venerdì a partire dal 9 ottobre su HBO Max.

L’universo narrativo resta quello di sempre, fatto di tensioni sociali e satira in cui qualsiasi esperienza umana può trasformarsi in merce, spettacolo o profitto. Di fronte a situazioni sempre più crude e paradossali, ciascuna delle protagoniste dovrà usare un’arma per reagire: la furia. La prima stagione era già diventata uno dei maggiori successi della piattaforma in Spagna, e la serie riparte da questo concetto per raccontare storie intense e senza filtri.

Vedremo donne costrette a confrontarsi con un sistema in cui tutto può diventare spettacolo redditizio, e che useranno la loro rabbia come strumento di ribellione: un mix di satira e dramma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI