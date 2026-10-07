Carrie White torna, ma non come l’avete mai vista. La nuova serie di Prime Video firmata da Mike Flanagan debutta oggi, 7 ottobre, con un adattamento che sposta la storia dagli Anni 70 ai giorni nostri, dove il bullismo diventa virale sui social.

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Una rilettura moderna del classico di Stephen King

La storia la conosciamo benissimo: Carrie è un’adolescente derisa dai compagni di scuola che un giorno scopre di avere poteri telecinetici e li usa per vendicarsi dopo essere rimasta vittima di un brutto scherzo durante il ballo scolastico. Questa nuova versione, la prima a episodi, promette cambiamenti significativi rispetto al romanzo di Stephen King uscito nel 1974: l’ambientazione non è più quella degli anni Settanta ma il presente, con i social media che amplificano gli atti di bullismo subiti da Carrie rendendoli virali. Il creatore della serie è Mike Flanagan, già acclamato per altre trasposizioni ben riuscite come “Hill House” e “Bly Manor” su Netflix e per aver adattato con successo altri romanzi di King.

«”Carrie” offre un’ora e mezza di materiale, ma questa è una serie» ha detto Flanagan. «Quindi la nostra è un’espansione della storia».

La trama aggiornata segue Carrie White, un’adolescente emarginata che ha trascorso gran parte della sua vita isolata dalla madre ipercontrollante, Margaret. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie si ritrova per la prima volta a frequentare una scuola pubblica, un contesto nuovo che insieme alla dimensione digitale amplifica le sue difficoltà e alimenta il suo isolamento. La sfida per Flanagan sta nell’espandere una storia nata per un formato breve, mantenendo la tensione e approfondendo i personaggi in otto episodi.

Il cast e il dietro le quinte

A interpretare Carrie c’è Summer H. Howell, selezionata dopo un provino che ha coinvolto più di 1.000 attori (secondo un’altra fonte, Flanagan ha visionato quasi 1.800 candidati prima di sceglierla). Accanto a lei un cast che include Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Amber Midthunder, Samantha Sloyan e Matthew Lillard. Stephen King figura anche come produttore esecutivo del progetto, prodotto da Amazon MGM Studios. Mike Flanagan ha scritto la serie, ricoprendo il ruolo di showrunner e produttore esecutivo, oltre a dirigere quattro degli otto episodi. Flanagan e Kate Siegel sono i registi della serie, le cui riprese principali si sono svolte a Vancouver, Canada, da giugno a ottobre 2025.

Disponibilità e diffusione globale

Tutti e otto gli episodi di Carrie sono disponibili su Prime Video dal 7 ottobre, in più di 240 paesi e territori nel mondo. Chi è curioso di vedere come Flanagan ha reinterpretato questo classico dell’horror può già accendere il dispositivo: la serie è lì, pronta a mostrare una Carrie diversa, più vicina al nostro tempo e forse ancora più inquietante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI